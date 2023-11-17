Средний чек VIP-отдыха составил 4,8 млн рублей

Средний чек авторского VIP-тура на группу, которая включала от 6 до 12 человек, составил 4,8 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитической службы туроператора «Cosmos Экспедиция» российского гостиничного бренда Cosmos Hotel Group.

Самым популярным направлением, составленным по индивидуальному маршруту, по России стала Камчатка, за ней следуют Байкал, Якутия, Карелия и Кольский полуостров.

Средняя длительность VIP-тура составила не более шести ночей.

Представители туроператора отметили, что, анализируя результаты запросов от российских туристов в этом году, можно сделать вывод, что трендом следующего сезона станут путешествия со смыслом, с элементами экстрима в самые неизведанные природные уголки России.

Ранее стало известно, что в этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).