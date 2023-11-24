Примсоцбанк приступил к выпуску платёжных стикеров к картам «Мир», сообщает пресс-служба банка.

Платёжный стикер - это небольшая наклейка со встроенным чипом бесконтактной оплаты, которую можно прикрепить на смартфон или чехол. Она передает информацию на платежный терминал в одно касание. Для удобства стикер предлагают приклеить на заднюю часть смартфона – в этом случае процесс оплаты будет похож на использование Apple Pay.

- Благодаря стикеру оплату можно проводить, даже если мобильный телефон разряжен. Такой инструмент прежде всего будет востребован среди владельцев iPhone, а также у клиентов, которые увлекаются новыми технологиями: они смогут протестировать работу платёжного стикера и убедиться в простоте и надёжности его использования, - отмечает Борис Тюрнин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Чтобы воспользоваться платежным стикером, просто наклейте его на обратную сторону смартфона. Чтобы стикер не мешал беспроводной зарядке, поместите его в самом низу или наверху рядом с камерой, если хватает места.



Как пользоваться платежным стикером от Примсоцбанка:



• прикладывайте стикер вплотную к верхнему краю терминала. Обычно наверху расположен считыватель карт. У многих терминалов есть экран со значком бесконтактной оплаты;

• не убирайте смартфон со стикером сразу после звукового сигнала терминала — подержите стикер у терминала еще несколько секунд;

• пробуйте приложить стикер повторно, если оплата не проходит. Чаще всего проблемы возникают, если стикер быстро убирают или прикладывают не к верхнему краю терминала. Чтобы оплата прошла, достаточно поднести стикер правильно, а перед этим - заново попросить кассира принять оплату.

Выпустить стикер можно во всех офисах Примсоцбанка. Его стоимость составит 700 рублей.

Узнать подробности о платежных стикерах вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.