Путин разрешил ряду компаний самим определять состав раскрываемой информации

В перечень включены, в частности, Роснефть и ряд ее «дочек», а также Башнефть.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению», — говорится в тексте указа.



