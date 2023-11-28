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Путин разрешил ряду компаний самим определять состав раскрываемой информации

В перечень включены, в частности, Роснефть и ряд ее «дочек», а также Башнефть.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. 

«Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению», — говорится в тексте указа.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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