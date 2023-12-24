«Пузырь скоро лопнет». Экономисты предрекают крах экономики

Известные инвесторы и предприниматели снова заговорили о возможности масштабного экономического кризиса в США. Лопнет «пузырь всего», то есть проблемы возникнут не на отдельных рынках, а сразу на многих. Это коснётся и рынка ценных бумаг, и недвижимости, и биржевых товаров, предупреждают эксперты. Не исключено, что проблемы на крупнейшем мировом рынке заденут рикошетом и другие.

«Рынок рухнет на 50%»

Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм прогнозирует, что индекс крупнейших американских компаний S&P 500 может упасть более чем на 50%, пишет Bloomberg.

«Не инвестируйте в США», — предупреждает он, указав на долговой кризис в стране в размере 33 триллионов долларов, повышенные процентные ставки, неустойчиво высокий уровень доходности и огромные проблемы на рынках недвижимости и ипотеки.

Что касается жилья, Грэнтэм говорит, что это небезопасно нигде.

– Посмотрите на цифры, и вы увидите ту же проблему. Скорость этого краха зависит от местных ипотечных рынков и культуры заимствований, но динамика одна и та же: ставки растут, цены падают. Цены на мировую недвижимость повсеместно завышены, –резюмирует Грэнтэм.

«Пузырь всего»

Ярче всего ожидания предстоящего кризиса выразил автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, передаёт РБК.

Он прогнозирует «величайший крах в мировой истории» и советует отказаться от традиционной стратегии инвестирования 60/40 (60% в акции, 40% в облигации). Тех, кто ее придерживается, он считает пассажирами «корабля дураков», которые в 2024 году потеряют больше всех. Кийосаки советует вкладываться совсем в другие активы. Своими соображениями он поделился в соцсети, этот пост просмотрели уже более 1 млн человек.

С предостережениями экономист выступает, начиная с 2022 года, утверждая, что экономика США — пузырь, который скоро лопнет. Признаком надвигающегося краха он считает высокую инфляцию.

Напомним, что в январе 2023 года после банкротства Silicon Valley Bank и закрытия Signature Bank он предупреждал, что череда неприятностей для финансового сектора только начинается.

По мнению Роберт Кийосаки, государство будет печатать все больше и больше денег, чтобы «не дать этой штуке утонуть», прокомментировал Киойсаки с долларовой купюрой в руках. Он считает, что экономика попала в замкнутый круг: чтобы избежать проблем, будут печататься деньги, но это вызовет, в свою очередь, другую проблему – гиперинфляцию.

– ФРС и FDIC (Федеральная корпорация страхования вкладов) сигнализируют о гиперинфляции, которая делает золото и серебро еще лучше, потому что эта штука (ред. – доллар) – мусор.

«Ехать будем быстро, но недолго»

О серьёзных рисках инфляции говорят и в России. Так, ЦБ, начиная с августа 2023 года, методично повышает ключевую ставку, которая достигла уже 16%. Однако пока ужесточение денежно-кредитной политики не охлаждает экономику. Перегретый внутренний спрос позволяет компаниям перекладывать издержки на потребителей, полностью компенсируя все проблемы. Как это долго продлится, неизвестно.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, обосновывая необходимость повышения ключевой ставки, предупреждает об опасности перегрева российской экономики.

«Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется. Далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго».

«На грабли! И с разбегу»

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска в ноябре 2023 года предупредил о непростых временах для российского бизнеса в 2024 году. Это связано со снижением цен на биржевые товары. По его словам, федеральному бюджету также «придётся затянуть пояса».

– Несмотря на настойчивые попытки российского бизнеса всё лето пообсуждать с финансово-экономическими властями эти и другие грядущие проблемы, у нас этого не произошло, а значит в течение следующих девяти месяцев (и это как минимум), когда будет наблюдаться падение мировых цен на сырьевые товары, и отсутствие хорошего спроса в дружественных странах, Русскому бизнесу придётся ой как несладко – как частному, так и Газмясу.

По мнению предпринимателя, федеральному бюджету придётся также затянуть пояса, учитывая высокие процентные ставки.

– Ведь под 17% не очень-то ОФЗ наразмещаешь. В общем, наш любимый испытанный приём — на грабли! И с разбегу..., – резюмирует Олег Дерипаска.