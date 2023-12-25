Личные финансы: какие законы и правила вступят в силу в 2024 году

11. Онлайн-переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой в пределах 30 млн рублей в месяц. Бесплатно отправлять деньги можно будет через мобильный или интернет-банк.

Комиссии при переводе между счетами одного человека могут взиматься только в двух случаях – операция проводится в офисе банка, при отправке денег по номеру карты — в такой ситуации не всегда удается определить, что человек делает перевод