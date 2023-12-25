Личные финансы: какие законы и правила вступят в силу в 2024 году

Онлайн-переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными, банки будут обязаны напоминать об окончании срока вклада, появятся краткосрочные полисы ОСАГО на 1-3 месяца, а кредитные каникулы теперь можно взять по любым займам. Портал «Финансовая культура» опубликовал 14 новшеств в сфере личных финансов, которые вступают в силу в 2024 году.
1. Стартует программа долгосрочных сбережений
С 1 января 2024 года можно вступить в программу долгосрочных сбережений, (ПДС) которая помогает накопить деньги на будущее и получить прибавку от государства. Чтобы присоединиться к программе, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и пополнить счет. Государство в течение трех лет будет добавлять на него до 36 000 рублей в год — точный размер софинансирования зависит от суммы ваших взносов на счет и размера ежемесячного дохода. Получать выплаты разрешается после 15 лет участия в программе либо с 55 лет для женщин, с 60 — для мужчин. В некоторых случаях можно забрать деньги раньше — если они нужны на лечение тяжелой болезни или при потере кормильца.
2. Кредитные каникулы можно брать по любым кредитам
С 1 января можно отложить на срок до полугода выплаты по любым кредитам и займам. И не имеет значения, когда именно вы их взяли. Но важно подпадать хотя бы под одно из следующих условий – ваши доходы упали больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, вы пострадали в чрезвычайной ситуации — пожаре, наводнении или другом бедствии. По одному и тому же кредиту или займу разрешается взять отсрочку только раз по каждой из этих причин. Учтите: чтобы отложить платежи по кредитной карте, лимит по ней не должен превышать 150 000 рублей. По автокредиту размер выданной суммы не может быть больше 1,6 млн рублей. По остальным кредитам и займам — 450 000 рублей.
3. Владельцы ИИС получат больше налоговых льгот
В 2024 году появятся инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3). Люди смогут открыть до трех таких счетов и вносить на них любые суммы. Планируется, что у владельцев ИИС-3 будет сразу две льготы: освобождение от уплаты налога с инвестдохода и налоговый вычет на взносы — но только если в течение определенного срока не снимать деньги со счета. Например, с ИИС, открытых в 2024 году, нельзя ничего с него выводить минимум пять лет — иначе полученные вычеты придется вернуть, а с прибыли заплатить налог. Пока разрешается заводить только один ИИС — либо с вычетом на взносы, либо с вычетом на доход — и вносить на него не больше 1 млн рублей в год. В 2024 году владельцы счетов старого типа продолжат пользоваться ими по тем же правилам. При желании эти ИИС можно будет трансформировать в ИИС-3. Но вот открыть новый инвестсчет старого типа уже не получится.
4. Разрешать или запрещать использовать биометрию можно через Госуслуги
С 1 января на портале «Госуслуги» появится новая опция — через личный кабинет можно будет давать и отзывать согласие разным организациям на обработку своих биометрических данных. Обычно с помощью биометрии клиентов идентифицируют банки, транспортные компании, магазины. Раньше через Госуслуги удавалось только полностью удалить свои данные из базы. Теперь также получится контролировать, у кого есть право на использование вашей биометрии, и управлять своими согласиями онлайн.
5. Банки и МФО обязаны предупреждать о риске оказаться в долговой яме
С 1 января банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче новых кредитов и займов и рефинансировании старых. Если на погашение долгов у человека будет уходить больше 50% дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами. Такое уведомление заемщику выдадут перед заключением договора кредита или займа — в нем нужно будет проставить подпись (или галочку, если документ в электронном виде).
6. Налоговый вычет увеличится до 150 тысяч рублей
С 2024 года освободить от подоходного налога можно будет уже не 120 000, а 150 000 рублей, потраченных на здоровье, страховку и учебу. Таким образом, максимальная сумма возврата вырастет с 15 600 до 19 500 рублей. Воспользоваться налоговой льготой удастся, если в 2024 году вы оплатите в том числе на обучение, лечение или добровольное медицинское страхование, добровольное страхование жизни сроком от 5 лет, занятия спортом.
7. Отказаться от допуслуг по кредитам можно в течение 30 дней
С 21 января любые ненужные услуги, которые вам продали вместе с кредитом или займом, можно будет отменить в течение месяца. Причем банки и МФО обязаны включать цену всех платных сервисов в полную стоимость кредита (ПСК) и напоминать о праве отказаться от них. ПСК в процентах и рублях указывается в рамке на первой странице договора, чтобы заемщик сразу видел размер переплаты. Раньше некоторые банки и МФО умалчивали, что многие платные услуги и сервисы являются необязательными для оформления кредита или займа. На первой странице договора они прописывали только проценты по долгу и не включали туда другие траты. В результате заемщики не понимали, сколько они переплатят и за что именно. А на отказ от ненужных услуг было только 14 дней.
8. Банки обязаны напоминать об окончании срока вклада
С 1 февраля банки обязаны сообщать клиентам, что их вклад заканчивается. Оповещение от банка должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока. За это время человек может решить, что делать с деньгами дальше. Сейчас вкладчики нередко забывают об окончании вклада, и если по нему нет услуги автопродления, на деньги начисляется лишь минимальный процент.
9. Появятся короткие полисы ОСАГО
С 1 марта автовладельцы смогут оформить ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Сейчас договоры ОСАГО заключаются на год, при этом разрешается выбрать сокращенный период страхования — минимум три месяца. Такой вариант удобен, например, если машина используется исключительно летом.
10. Вернуть деньги из обанкротившегося банка можно будет онлайн
С 18 марта, если у вашего банка отзовут лицензию, получить компенсацию по счетам и вкладам удастся не выходя из дома. Выплату можно будет запросить через сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или портал «Госуслуги». АСВ перечислит деньги на счет, который вы укажете в заявлении. Если подать онлайн-заявление по каким-то причинам неудобно, можно воспользоваться прежним способом: прийти с паспортом в офис уполномоченных банков-агентов.
11. Онлайн-переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными
С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой в пределах 30 млн рублей в месяц. Бесплатно отправлять деньги можно будет через мобильный или интернет-банк.
Комиссии при переводе между счетами одного человека могут взиматься только в двух случаях – операция проводится в офисе банка, при отправке денег по номеру карты — в такой ситуации не всегда удается определить, что человек делает перевод
12. Финансовые компании обязаны быстрее отвечать на жалобы
С 1 июля для банков, брокеров, страховщиков и других финансовых организаций начнут действовать новые правила общения с клиентами. Независимо от того как человек подал письменную претензию (в офисе, обычной или электронной почтой), компания должна дать развернутый ответ в течение 15 рабочих дней. В сложных случаях время ответа разрешается увеличить до 25 рабочих дней. Если организация не уложится в сроки или отделается формальным ответом, на нее можно пожаловаться в Банк России.
13. Банки обязаны тормозить переводы на мошеннические счета
С 25 июля все банки, прежде чем провести перевод денег, должны будут проверить номер карты или счета получателя и убедиться, что их нет в базе реквизитов, которые уже засветились в мошеннических схемах. Если банк не проведет проверку и сразу отправит деньги на счет из этой базы, то должен будет вернуть клиенту всю сумму. Срок возврата — до 30 календарных дней с того момента, как пострадавший подаст заявление в банк. Когда человек посылает деньги на подозрительный счет, банк обязан остановить операцию на два дня и сообщить клиенту о том, что счет или карта принадлежат мошеннику.
14. Правила продажи полисов страхования жизни меняются
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С 1 октября финансовые организации будут предлагать без ограничений только полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) с защитой капитала. То есть когда по условиям страховки гарантируется возврат не менее 95% вложений, а задержка одного-трех взносов в течение полугода не приведет к расторжению договора. Полисы с большими рисками потерь будут продаваться клиентам со статусом квалифицированных инвесторов или тем, кто пройдет специальное тестирование. Проверка не потребуется, только если человек внесет сразу 1,4 млн рублей или больше.