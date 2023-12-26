Россияне бронируют отели напрямую

Отечественным агрегаторам не удалось занять ниши Booking и Airbnb, пишут «Известия».

Отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей и квартир не смогли полностью занять нишу Booking и Airbnb даже спустя почти два года после их ухода из России. Об этом сообщили представители как гостиниц, так и самих туристических агрегаторов.

– До 2022 года доля зарубежных онлайн-тревел-агентств на российском рынке бронирования отелей составляла, по разным оценкам, от 60 до 90%. После того как они прекратили работать в России, туристы действительно стали чаще бронировать проживание напрямую в отелях, – рассказал «Известиям» гендиректор сервиса бронирования МТС Travel Вадим Мельников.

Причиной стало то, что отечественные агрегаторы (в их числе «Яндекс Путешествия», «Островок», «Суточно.ру», 101 Hotels и другие. – «Известия») были мало известны пользователям, но сейчас ситуация меняется, добавил он.

– По данным единой платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, в третьем квартале этого года 53% туристов воспользовались услугами российских сервисов онлайн-бронирования. Это на 5% больше, чем в первом квартале, – отметил Вадим Мельников.

Ранее стало известно, 9% иркутян планируют продлить январские каникулы: 6% возьмут отпуск в конце декабря, еще 3% – в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще женщин (10 и 7% соответственно). Горожане до 34 лет – чаще тех, кто старше (13%).

Как же трудовые коллективы относятся к тем, кто планирует уйти в отпуск в последние дни уходящего года? У большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (58%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (23%). О негативном отношении к идее сослуживцев сходить в отпуск в конце года рассказал каждый десятый. Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники.