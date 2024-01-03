Лед озера Байкал вошел в список самых необычных катков в России

«Первый канал» подготовил сюжет о самых необычных катках в России – в топ был включен лед озера Байкал. Видео программы опубликована в соцсетях канала.

«Самый большой каток планеты находится на Байкале. По ледяной глади, у которой будто конца и края нет, мечтает прокатиться каждый фигурист. Уж тут есть, где разгуляться! А эти невероятные узоры, напоминающие мрамор, завораживают туристов со всего света», – говорится в сюжете.

Кроме того, в репортаже упомянуты нижегородский каток с макетом земного шара, находящаяся на высоте 1,6 тысячи метров локация в Дагестане, подземное озеро в Татарстане, 7-километровый ледовый трек на Урале, каток на Финском заливе в Санкт-Петербурге.