Власти обсуждают запрет на экспорт бензина

Правительство рассматривает возможность запрета экспорта бензина из России после инцидента на одной из установок ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

Как заявили 15 января в Минэнерго, из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) произошло снижение производства автомобильных бензинов.

По данным Интерфакса, готовится нормативный акт, подразумевающий введение запрета на экспорт бензина. ЛУКОЙЛ попросил у Минэнерго скорректировать график производства компанией нефтепродуктов и объемы биржевых продаж. Кроме того, он обратился к другим нефтяным компаниям с просьбой помочь в январе и феврале с поставками 200 тыс. тонн АИ-95.

Еще в середине прошлой недели на фоне слухов об аварии биржевые цены на бензин перешли к росту. По данным на 15 января по сравнению с 10 января, когда стартовал рост цен, Аи-92 на СПбМТСБ подорожал на 4,7% - до 42 374 рублей за тонну, Аи-95 - на 3,7%, до 45 562 рублей/т.