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В долине реки Большой Голоустной на Байкале построят базу на бюджетные деньги

Иркутская область получила около 268 млн рублей на создание модульных отелей. Деньги выделило государство в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказали в региональном агентстве по туризму.

Часть средств потратят на создание туристической базы отдыха «Территория Тайги» в долине реки Большой Голоустной на Байкале, объекты возводит индивидуальный предприниматель. До конца 2024 года он создаст 72 благоустроенных номера. В каждом будут панорамные окна, выходящие на Байкал.

Проект готов более чем на 50%. Кроме гостиницы появится ресторан на 150 человек с детской игровой комнатой, конференц-зал и банный комплекс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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