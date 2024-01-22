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Альфа-Банк, BNPL-сервис «Подели» и сеть АЗС «Газпромнефть» первыми в России запустили онлайн-оплату по частям на автозаправках

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Альфа-Банк, BNPL-сервис «Подели» и сеть АЗС «Газпромнефть» первыми в России запустили онлайн-оплату по частям на автозаправках.

Оплатить заказ с «Подели» можно не выходя из автомобиля в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть». Вариант оплаты по частям появится при выборе способа платежа — в момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное — тремя равными платежами раз в две недели. Сервис доступен держателям любых карт любого банка РФ. В дальнейшем пользователь будет предварительно получать сообщение о предстоящем списании средств за совершенную покупку.

Сервис «Подели» от партнёра Альфа-Банка — первый в России сервис BNPL, который предложил не только онлайн, но и офлайн-оплату по частям. К сервису подключены более 40 тысяч партнёров, и их число постоянно растет.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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