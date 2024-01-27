В России предложили создать государственного ритейлера

Минпромторг РФ в соответствии с поручением президента Владимира Путина проработает вопрос о создании в России государственного ритейлера или иных дополнительных каналов дистрибуции товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря - замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

– Глава государства сказал, что даст поручение проработать вопрос. Естественно, мы это поручение выполним, – пояснил Евтухов.



Он уточнил, что тему предстоит детально проработать и сформировать позицию.

23 января в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов один из участников предложил создать государственную компанию в сфере ретейла, которая могла бы конкурировать с ведущими участниками рынка, а также способствовать продвижению отечественных товаров.

С января по сентябрь 2023 года продукты питания по темпам роста (+3,8% год к году) заняли первое место среди товаров повседневного спроса, показало исследование NielsenIQ. Как отмечают аналитики NielsenIQ, в последний раз похожая ситуация наблюдалась в 2016 году, когда продажи продуктов питания восстанавливались после кризиса 2014–2015 годов. Они отмечают, ассортимент продовольственных категорий в 2023 году расширился после сужения в 2022 году, покупатели более уверенно тратили средства на новинки и премиальные бренды.