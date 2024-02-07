960 млн рублей вложили частные инвесторы в ОЭЗ «Ворота Байкала» в 2023 году

На сегодняшний день в качестве резидентов в ОЭЗ уже зарегистрировано 23 компании с планируемым объемом инвестиций порядка 21,8 млрд рублей. Действующие резиденты планируют создать 940 новых рабочих мест. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Ворота Байкала» в Иркутской области Вячеслав Баянов в рамках Дня туризма на выставке-форуме «Россия».

– Инвесторами запланировано строительство новых канатных дорог и горнолыжных трасс, пятизвездочного отеля с комплексами апартаментов, ресторанов и спа, а также горнолыжного отеля четыре звезды со спа-комплексом. На текущий момент завершили строительство первого этапа сетей электроснабжения, заключили контракты на строительство остальной обеспечивающей инфраструктуры, получили разрешение на строительство скоростной кресельной канатной дороги комплекса «Гора Соболиная», готовим к открытию новый отель, – рассказал Вячеслав Баянов.

Как рассказали на экспертной сессии «Туристические кластеры. ОЭЗ», которую возглавил директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев, туристические особые экономические зоны продолжают оставаться привлекательными площадками для инвестирования и точками притяжения для туристов. В общем резиденты всех туристических ОЭЗ России в 2023 году инвестировали в развитие более 8 млрд рублей.

В прошлом году в России резидентами туристических ОЭЗ построено 26 модульных гостиниц, порядка 3 музейных комплексов и нескольких павильонов для проведения мероприятий. На территориях туристических ОЭЗ отдохнуло более 1,6 млн туристов.

– В России создано 10 туристических ОЭЗ. Сейчас у нас 120 резидентов, которые осуществили 33 млрд инвестиций, создано две тысячи рабочих мест. Порядка половины этих результатов обеспечили за последние четыре года – зарегистрировано 52 новых резидента, вложен 21 млрд рублей инвестиций, создана одна тысяча рабочих мест, – отметил Виталий Алтабаев.

По его словам, резиденты туристических ОЭЗ уже в упрощенном порядке пользуются субсидированием процентной ставки по кредитам. Также инвесторов привлекают льготные правила аренды земли и преференциальный налоговый режим. Виталий Алтабаев подчеркнул, что ведется активная работа с регионами, чтобы для развития инфраструктуры применялись все возможности, включая реструктуризацию бюджетных кредитов, инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов. Недавно ввели упрощенный переход на налоговый мониторинг, позволяющий обеспечить цифровизацию бухгалтерии, сопровождение налоговой службой в режиме онлайн и ускоренное вдвое возмещение НДС.