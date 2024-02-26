Иркутская область заняла 15 место в России по доступности бензина

За чистую зарплату в регионе можно купить 1222 литра бензина АИ-92. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Объем топлива на одну чистую зарплату (в литрах)
|
14
|
Красноярский край
|
1380
|
15
|
Иркутская область
|
1222
|
25
|
Новосибирская область
|
1084
|
31
|
Республика Бурятия
|
1028
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Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1244 литров. Еще в шести регионах – Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Магаданской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Мурманской области – жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц.
В двадцати шести субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. По сравнению с предыдущим годом число таких регионов увеличилось на десять.
Меньше 700 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители семи регионов, что на один меньше, чем годом ранее. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.