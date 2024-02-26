Иркутская область заняла 15 место в России по доступности бензина

За чистую зарплату в регионе можно купить 1222 литра бензина АИ-92. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Объем топлива на одну чистую зарплату (в литрах) 14 Красноярский край 1380 15 Иркутская область 1222 25 Новосибирская область 1084 31 Республика Бурятия 1028

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1244 литров. Еще в шести регионах – Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Магаданской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Мурманской области – жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц.

В двадцати шести субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. По сравнению с предыдущим годом число таких регионов увеличилось на десять.

Меньше 700 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители семи регионов, что на один меньше, чем годом ранее. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.