Правительство введёт запрет экспорта бензина с 1 марта

Временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса будет действовать с 1 марта 2024 года, соответствующее предложение поддержал Михаил Мишустин, сообщает РБК.

Запрет планируется ввести на полгода. Кроме того, по словам источников издания, принято решение увеличить до 16% норматив продаж дизельного топлива на бирже.

Запрет на экспорт не коснется объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Издание отмечает, что с предложением ввести временный запрет на экспорт к господину Мишустину обратился вице-премьер Александр Новак. 21 февраля он направил письмо, в котором объяснил введение таких мер ожидаемым на рынке повышенным спросом на топливо.

О том, что власти обсуждают возможность запрета экспорта бензина из России, стало известно еще в середине января. Это было связано с инцидентом на одной из установок ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде. Из-за внепланового ремонта установки в стране произошло снижение производства автомобильных бензинов, а биржевые цены пошли вверх.

Напомним, что подобные ограничения на топливном рынке вводятся не впервые. Осенью правительство РФ вводило запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы остановить топливный кризис.