Х5 планирует построить в Иркутске распределительный центр на 44 тыс. м2

В Иркутской области наблюдается дефицит качественных складских площадей, логистических комплексов класса А в регионе – буквально единицы, в основном – склады класса В-, С, заявил в интервью Газете Дело управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.

«Х5 в 2026 году планирует построить в Иркутске собственный распредцентр. Мы умеем работать практически на любых складах. Но современный комплекс – это совершенно другой уровень производительности, сервиса, сохранности продуктов. Поэтому Х5 в 2026 году планирует построить в Иркутске собственный распредцентр площадью 44 000 м2. Это огромный плюс для региона и точка роста для сети», – отметил Дмитрий Ишевский.

О планах постройки логистического центра в Иркутске рассказала и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Планируемая площадь комплекса – порядка 150 тыс. м². Wildberries вложит в стройку примерно 9 млрд рублей, он обеспечит 7 тыс. рабочих мест. По словам Татьяны Бакальчук, Иркутская область – важный для компании регион: он логистически удобен. А сам комплекс будет рассчитан на внутренние потребности сети.

Ранее стало известно, что спрос на аренду складов в России за год вырос на 39%, предложение сократилось на 16%. Так, средние ставки аренды в существующих складах в Московском регионе за 2023 год увеличились на 43,4%, до 8,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год.