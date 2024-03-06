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Средний чек россиян остановил рост

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 9 неделе 2024 года (с 26 февраля по 3 марта) средний чек получил значение в 858,7 руб., что на 1,6 руб. или 0,19% меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека увеличился на 81,8 руб. или на 10,5%.

«После четырех недель роста средний чек показал несущественное сокращение, но все равно остается на уровне, сопоставимым с предновогодними неделями. Судя по небольшому сокращению на прошедшей неделе и общих расходов в том числе после активной закупки перед 23 февраля россияне, вероятно, дали себе передышку в преддверии 8 Марта», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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