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Свой Банк дарит повышенный кешбэк за покупки на маркетплейсах

Свой Банк запустил новые акции с 10% кешбэком за покупки на онлайн-площадках и в розничных магазинах. При оплате Своей Кредиткой покупок на маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также в магазинах сетей «Пятерочка» и «Магнит», клиенты Своего Банка получат кешбэк в размере 10% от суммы трат. Срок проведения акции – по 31 мая 2024 года.

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Напомним, что кредитная карта от Своего Банка вошла в топ-10 кредитных карт российских банков с бесплатным обслуживанием по версии финансового портала Bankiros.ru. Своя Кредитка с льготным периодом 120 дней и снятием наличных без комиссии позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии и получать привилегии по программе «Привет, МИР!».

Свою Кредитку с лимитом до 300 000 рублей можно оформить с 18 лет. Заявку можно заполнить онлайн – в мобильном приложении или на сайте банка, из документов нужен только паспорт. Банк принимает решение в течение пары минут, а доставка карты осуществляется бесплатно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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