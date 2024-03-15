Индекс «свободных денег» россиян в феврале опустился до 73%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, индекс «свободных денег» по итогам февраля опустился до отметки в 73%, потеряв 20,7% относительно января текущего года. По сравнению с февралем прошлого года ИСД похудел на 29%.

Доля «свободных денег» в бюджете среднестатистической российской семьи в феврале опустилась до значения в 25%, что сопоставимо с показателями 2-3 кварталов 2022 года. В первой половине прошлого года, напомним, доля «свободных денег» превышала 30% в общем объеме семейных бюджетов россиян. Таким образом, нынешний февральский показатель оказался ниже значения аналогичного периода прошлого года, когда он равнялся 35%.

В феврале традиционно происходит сокращение доли «свободных денег» и снижение значений одноименного Индекса. Однако в этом году динамика оказалась более существенной, чем в предыдущие годы наблюдений. Вероятно, это можно объяснить повышенной покупательской активностью наших сограждан, которая фиксируется с начала текущего года. Не стоит сбрасывать со счетов повседневный рост цен, как и не стоит забывать о февральских праздниках, покупка подарков для которых влечет за собой дополнительные расходы.

«Свободные деньги» – это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других необходимых услуг.