Государство оплатит переезд специалистам приоритетных отраслей

Проект постановления уже готов. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к Минтруду, информацию подтвердили в самом министерстве

Проект постановления правительства о расширении программы трудовой мобильности подготовлен по решениям, принятым в сентябре прошлого года на расширенном заседании президиума Госсовета. Сейчас господдержка оказывается работодателям ОПК, а также предприятиям новых регионов. Согласно инициативе, субсидии смогут получать предприятия приоритетных для экономики региона отраслей.

Размер господдержки составляет 12 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Это порядка 300 тыс. рублей на каждого привлеченного работника. Компенсация затрат компаний предусмотрена на привлечение кадров из других регионов и за трудоустройство специалистов, переезжающих внутри субъекта, если муниципалитеты не граничат и расстояние между ними более 50 км.

Ранее стало известно, что число вакансий в сфере добычи и переработки цветных металлов за год выросло более чем на треть. Резюме стало больше на 9%. Конкурс на вакансию снизился (-29%). При этом нужно помнить, что число вакантных мест гораздо больше, чем число вакансий, т. к. одна вакансия рабочего или водителя в большинстве случаев подразумевает, что нужно несколько человек данной специальности. Таким образом, реальная конкуренция за рабочую силу еще выше.

Наиболее востребованы среди ИТР инженер-геологи, инженеры по горным работам и технологи. Среди квалифицированных рабочих – машинисты спецтехники, мастера горных работ и дробильщики. Наиболее высокий темп прироста средней рыночной заработной платы среди рабочих специальностей SuperJob фиксирует у сварщиков (+20%) и токарей (+18%), среди ИТР – у конструкторов (+18%) и инженеров АСУ ТП (+17%).