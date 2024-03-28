ЦБ: Годовая инфляция в Иркутской области в феврале ускорилась

Годовая инфляция в Иркутской области в феврале ускорилась до 9,80% после 8,46% в январе. Это выше, чем по Сибирскому федеральному округу (8,73%) и по России в целом (7,69%), говорится в отчёте ЦБ.

– Годовой рост цен в регионе ускорился в основном из-за высокой потребительской активности, которая позволяла производителям и поставщикам продолжать переносить возросшие затраты в цены товаров и услуг, – поясняет регулятор.

В феврале годовой прирост цен на продовольствие почти составил 9,30% после 9,25% в январе. Цены на непродовольственные товары в феврале выросли в годовом сопоставлении на 9,08%, в январе — на 7,57%. Годовой прирост цен на услуги в феврале увеличился до 11,79% после 8,66% в январе в основном за счет динамики цен на авиабилеты.