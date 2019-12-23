ПСБ: Под максимумами

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок смог частично скомпенсировать потери предыдущей сессии на противоречивом внешнем фоне. Так, продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 0,4%, однако продолжает удерживать позиции выше 66 долларов за баррель. Позитивной же составляющей внешнего фона стала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4%. Положительная составляющего внешнего фона перевесила, что позволило индексу МосБиржи к 18.15 мск прибавить порядка 0,2%, поднявшись в район 3015 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Газпрома и «префы» Сургутнефтегаза, рост которых составил порядка 1,8% и 1,4% соответственно. Хуже рынка торговались ОГК-2 и Мосэнерго, упавшие на 5,8% и 2,4%. В рамках прошедшей недели российский фондовый рынок смог установить новые исторические максимумы по индексу МосБиржи, поднимавшись до 3028 пунктов. При этом, если посмотреть на динамику последних сессии, то ее можно охарактеризовать, как боковое движение над предыдущим максимумом, установленном в ноябре. В текущий момент техническая картина позитивна для рынка, а закрепление выше 3010 пунктов может говорить о вероятности продолжения восходящей динамики, ближайшей целью которого может выступать отметка 3180 пунктов. Отметим, что следующая неделя обещает быть достаточно спокойной, без особых поводов для направленного движения. Это связано с предстоящим празднованием Католического Рождества, что приведет к снижению активности игроков в Европе и США.



На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, торгуясь чуть ниже 62,3 рубля, евро упал на 0,6%, до 69 рублей. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии пара USD/RUB установила минимумы с июля 2018 года, в моменте вплотную подходя к уровню 62 рубля. Учитывая «тихую» следующую неделю, на наш взгляд американская валюта продолжит торговаться в диапазоне 62 – 63 рубля. При этом до закрепления доллара выше 62,5 рубля говорить о начале коррекционного роста пары преждевременно.