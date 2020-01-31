ПСБ: Неопределенность давит на активы

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В четверг российский фондовый рынок возобновил снижение. Поводом к продажам послужила ситуация на внешних площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,4%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,2% и 0,4% соответственно. Также давление на наши бумаги оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 59 долларов за баррель, потеряв порядка 1,4%. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 3117 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Лукойла и Алросы, упавшие на 2,9% и 2,8% соответственно. Лучше рынка торговались ТМК и Россети, выросшие более чем на 2%. Отметим, что на отношение к рисковым активам продолжает влиять ситуация с распространением коронавируса в Китае. Отсутствие возможности оценить реальные последствия для экономики, неясность в том, сколь продолжительным и масштабным будет распространение инфекции, заставляют инвесторов сокращать объем рисковых активов в портфелях, замещая их активами-убежищами. Подобная ситуация оставляет высокие риски для дальнейшего снижения российского рынка. При этом ближайшей целью индекса МосБиржи, на наш взгляд, может стать район 3000 пунктов. Ближайшей же поддержкой для него выступает тренд ускорения, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3090 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль понес существенные потери по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1,2%, торгуясь в районе 63,3 рубля, евро прибавил 1,3%, до 69,8 рубля. Отметим, что сразу несколько факторов оказало негативное влияние на российскую валюту. Здесь и бегство от риска, выливающееся в ослабление валют EM, и снижение цен на нефть, и повышенный объем покупок валюты по бюджетному правилу. В результате доллар в ходе сегодняшних торгов показал уверенную восходящую динамику. Входе сессии был пробит среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября. К вечеру же доллар предпринимает попытки закрепления выше сопротивления, расположенного на уровне 63,2 рубля, что станет подтверждением пробоя тренда. В случае если американской валюте это удастся, целью роста может стать отметка 64,4 рубля за доллар.