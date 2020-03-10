«Фридом Финанс»: Акции дешевеют во всех эшелонах

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:



Российский рынок сегодня на открытии рухнул более чем на 7%. В моменте падение доходило до 10,5%. Сейчас индекс Мосбиржи торгуется вблизи уровней января 2019 года. РТС, открывшись резким гэпом вниз, просел почти на 13%. Максимум снижения составил 16,1%. Такой волатильности внутри дня мы не видели с декабря 2014 года.



Рынок реагирует на внешние шоки: обвал нефти накануне и резкое падение всех биржевых индексов планеты. РТС вышел далеко за пределы обычной среднесрочной коррекции: со своих январских пиков, когда он стоил 1650 пунктов, он уже потерял более 33%. На этом фоне можно ожидать дальнейшего усиления «медвежьих» настроений. Не исключается падение до -50% и даже -70%, пока не будет найдено абсолютное дно. В случае усиления внешнего негатива ближайшая крупная цель по РТС – диапазон 900-950 пунктов. Это еще -18% от текущих уровней.



По индексу Мосбиржи ситуация аналогичная, но ее смягчает ослабление рубля. Ближайшей целью для «медведей» станет диапазон 2200-2400 пунктов, что обвалит рынок еще на 12%. Уход в указанный диапазон возможен в случае новых мощных негативных факторов, например обвал нефти ниже $30 за баррель. От указанных значений (900 по РТС и 2200 по индексу Мосбиржи) рынок уже может возобновить рост. В случае ослабления внешних шоков индексы оттолкнутся вверх от текущих своих значений. Напомним, что фундаментально российский рынок сильно недооценен.



Акции сегодня дешевеют во всех эшелонах. Из ликвидных бумаг наибольшее падение демонстрируют нефтяники, металлурги и финансовый сектор (до -15%). Лучше рынка держатся телекомы и ретейл (в пределах -5%).



Против общего тренда растут Полиметалл (+7%) и Полюс (+3%), представляющие сектор защитных бумаг, чья стоимость привязана к золоту. Сургутнефтегаз прибавляет 2,7% после рекомендации от Ренессанс-Капитала покупать его бумаги. Также в зеленую зону сумели пробиться акции Фосагро – на фоне сообщения о скупке акций главой компании Андреем Гурьевым по ценам выше рынка. Мы считаем, что данный фактор, как спекулятивный, уже отыгран. Цена покупки ненамного выше справедливой. Потенциал роста Фосагро в этом году оцениваем в 7,6% от текущих уровней.



Валютный рынок принял на себя только часть удара от падения цен на нефть. Доллар и евро сегодня стоят до 73 и 85 рублей соответственно. Это ниже тех значений, которые мы видели накануне на межбанковском валютном рынке. Рубль держится лучше, чем можно было ожидать при текущей стоимости нефти.



В бюджет 2020 года заложена стоимость барреля чуть выше 3800 рублей, что дает оценку доллара около более 100 рублей за единицу. Однако мы таких котировок сейчас не видим. Вероятно, психологически рынок к таким уровням не готов и рассчитывает, что нефть отскочит вверх. Если в течение недели этого не произойдет и котировки уйдут к $30 и ниже, курс 90 рублей за доллар станет реальностью. 100 рублей за доллар могут начать давать при стоимости Brent ниже $25. Евро может доходить до 100-115 рублей, после чего рынок начнет успокаиваться, а рубль — восстанавливать позиции.