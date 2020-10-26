ИАЦ «Альпари»: Недвижимость дороже золота

На прошлой неделе, с 19 по 23 октября, российский фондовый рынок восстанавливался после падения неделей ранее. Индекс МосБиржи за неделю вырос на 0,6%, до 2816,7 пункта, а индекс РТС почти полностью компенсировал обвал позапрошлой недели, повысившись на 2,75%, до 1164,06 пункта. Обнародованное в пятницу, 23 октября, решение совета директоров Банка России сохранить ключевую процентную ставку на уровне в 4,25% было ожидаемым, и на фондовый рынок почти не повлияло, хотя оптимистичный прогноз о том, что в 2021 году российский ВВП может вырасти на 3-4% мог немного вдохновить биржевых «быков». Хороший рост за прошедшую неделю показали акции компаний недвижимости, банковского сектора, электроэнергетики и сталелитейной промышленности, а нефтегазовый сектор на фоне падения цен на нефть выглядел довольно слабо.

Лидером роста недели стали акции девелоперской группы «ЛСР», которые рекордно подорожали на 9,2%, до 952 руб. за акцию. Причины такого мощного ралли до конца не ясны, но, возможно, это было связано с публикацией хороших операционных результатов группы за третий квартал 2020 года. В третьем квартале группа подписала новых контрактов на сумму 29 млрд руб., что на 48% превысило показатель аналогичного периода 2019 года, а средняя цена квадратного метра реализуемой недвижимости выросла на 13% в годовом выражении и это несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса! Также росту акций группы могло способствовать решение властей страны продлить государственную программу льготной ипотеки с процентной ставкой в 6,5%. Наша целевая цена для акции «ЛСР» составляет 990 руб., рекомендуем эти бумаги «держать».

Хуже рынка на прошлой неделе себя чувствовали бумаги золотодобывающей группы Petropavlovsk, которые за неделю рухнули на 6,6%, до 27,935 руб. за акцию. Причиной стало уголовное дело, которое заведено против главы группы компаний Максима Мещерякова, которого следствие подозревает в причинении финансового ущерба дочерней компании группы «Покровский рудник» на сумму свыше 450 тыс. руб. Вся эта история выглядит как продолжение сформировавшегося ранее конфликта крупных акционеров группы. В связи с событиями вокруг группы компаний мы временно отзываем целевую цену и рекомендацию по её депозитарным распискам до стабилизации ситуации.

Мы ожидаем, что на текущей неделе индекс РТС проторгуется в диапазоне 1140-1190 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2790-2840 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»