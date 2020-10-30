ПСБ: Надежды на продолжение коррекции не оправдались

К концу недели надежды на продолжение коррекционного восстановления ведущих мировых индексов не оправдались. Сегодня ситуация на мировых рынках продолжит оставаться напряженной.

Под натиском негативного внешнего фона индекс МосБиржи рискует не удержаться выше критически важной отметки в 2700 пунктов. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем движение в направлении середины диапазона 2600-2700 пунктов

Сегодня с утра внешний фон вновь выглядит негативно - пара USDRUB вновь будет тестировать уровень 79,0-79,5 руб., пробой которого откроет дорогу к экстремумам весны: 80-82 руб

Кривая доходности ОФЗ вчера сместилась вверх еще на 1-2 б.п. При дальнейшем снижении склонности к риску на глобальных рынках доходность 10-летних ОФЗ может дойти до 6,15% годовых

Магнит (ПОКУПАТЬ) в III квартале увеличил чистую прибыль в 2,7 раза, до 9,6 млрд руб - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Позитивные результаты по итогам третьего квартала. Рост выручки Магнита был обеспечен увеличением продаж сопоставимых магазинов на 6,9% и расширением торговых площадей на 3,2%. Рост среднего чека составил 12,4% при снижении трафика на 4,9%. На фоне пандемии результаты выглядят лучше соответствующего периода прошлого года. При этом влияние на стоимость акций было сдержанным. Драйвером роста показателей по-прежнему остается агрессивная экспансия через открытие новых магазинов. Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд в отношении Магнита благодаря продолжению реализации стратегии трансформации бизнеса и рекомендуем их акции к покупке с целевой ценой в 5 981 руб./акция.

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) в 3 кв. увеличил чистую прибыль по МСФО на 73% г/г - до 271,4 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Cтоимость пассивов достигла минимума, и, с учетом стабилизации ставок по вкладам, ее дальнейшее снижение будет затруднительным. В результате снижения ключевой ставки были переоценены активы с плавающими ставками. Чистая процентная маржа снизилась в 3 кв., и мы ожидаем дальнейшее ее снижение в 4 кв.