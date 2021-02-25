ПСБ: Лента в 2020 г. вышла на максимальную чистую прибыль за последние годы

В среду Лента опубликовала финансовые результаты за 2020 г., отметив получение прибыли 16,5 млрд руб. после убытка годом ранее. Компания отразила рост EBITDA и рентабельности, а также снизила долговую нагрузку. Сохраняем умеренно-позитивный взгляд на акции и рекомендуем «Держать» - целевой диапазон 280 руб. за акцию, потенциал роста 7%.

По результатам годовой отчетности сеть гипермаркетов Лента в 2020 г. увеличила прибыль на 6,7% до 445 млрд руб., что связано преимущественно с ростом среднего чека на 11,6% (до 1115 руб.), которое компенсировало снижение трафика на 5,5% в течение года. Сопоставимые продажи LFL выросли на 5,4%. Чистая прибыль ритейлера по МСФО по итогам года составила 16,54 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,79 млрд рублей годом ранее.

Показатель операционной эффективности EBITDA вырос на 13,7%, до 44,92 млрд рублей, что соответствует историческому максимуму для компании. Рентабельность EBITDA повысилась до 10,1% с 9,5% в 2019 году. Рост был достигнут благодаря высоким темпам роста розничных продаж, а также оптимизации работы с поставщиками и сокращению товарных потерь.

Капитальные вложения в 2020 году снизились на 45,7%, до 7,6 млрд рублей, на фоне замедления ремонта и обновления объектов с учетом ситуации с COVID-19. Также на фоне пандемии сильное развитие получил один из каналов онлайн-продаж - сервис экспресс-доставки "Ленточка". Суммарные расходы, связанные с COVID-19, составили 1,5 млрд рублей.

Чистый долг сократился на 16,2%, до 91,6 млрд рублей, долговая нагрузка (соотношение чистого долга к EBITDA) составило 2,0х против 2,3х годом ранее.

Компания сообщила, что представит прогноз на 2021 год на "Дне стратегии" 18 марта.

Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции Ленты. Компания является крупнейшей сетью гипермаркетов и четвертым по выручке ритейлером в России, а также по мультипликаторам P/E (11,05) и EV/S (0,53) оценивается ниже средних значений по сектору — 20,15 и 0,57 соответственно. Рекомендуем «Держать» - целевой диапазон 280 руб. за акцию, потенциал роста 7% от текущей цены.