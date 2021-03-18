«Фридом Финанс»: Умеренно-позитивная динамика сохранится до конца дня

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Следуя за фьючерсами на фондовых площадках США, индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,2%, несмотря на небольшое снижение нефтяных цен. ФРС ожидаемо сохранила параметры своей денежно-кредитной политики, что продолжает поддерживать рост на рынке в последние кварталы. Новым позитивным драйвером стало повышение регулятором прогноза роста ВВП США на 2021 год до 6,5% г/г. Базовый индекс потребительских цен на текущий год Федрезерв закладывает на близком к своему таргету уровне 2,2% г/г, а базовую инфляцию на 2022-й и 2023 год — на отметках 2% и 2,1% при повышении ВВП на 3,3% и 2,2% г/г соответственно.

Сдержанные оценки американским регулятором инфляционных рисков повышают оптимизм на рынке в отношении итогов заседания Банка России, которое состоится 19 марта.

Однако, судя по динамике акций группы ПИК, которые снижаются в преддверии публикации отчета за 2020 год по МСФО, запланированной на 22 марта, эти ожидания остаются осторожными. ГК ПИК сегодня объявила, что по итогам прошлого года ее активы выросли до 917 млрд руб. по сравнению с 535 млрд, зафиксированными за первое полугодие. Однако рынок отреагировал на эту информацию сдержанно. Оценочная рентабельность активов группы с учетом этого роста составит около 2%. Это среднее значение показателя за последние годы, что ограничивает возможность улучшения прогнозов дохода компании в результате роста активов.

В лидерах роста Лента, акции которой позитивно отреагировали на планы компании увеличить выручку вдвое, до 1 трлн руб. в 2025 году. Впрочем, этот прогноз, в целом, соответствует общерыночным ожиданиям.

До конца дня мы ожидаем продолжения умеренно позитивной динамики. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3460-3555 пунктов. Целевые диапазоны для курсов USD/RUB и EUR/RUB 73,30-74,25 и 87,10-88,55 соответственно.