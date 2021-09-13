ПСБ: Рубль понес небольшие потери по итогам недели
Прогноз на текущую неделю
Мы ожидаем, что на следующей неделе рубль может технически незначительно ослабнуть к доллару. Однако, по нашему мнению, на данный момент значимых факторов для ослабления пары долл./руб. мы не видим. Базовым сценарием на ближайшую неделю считаем возврат доллара к середине нашего целевого диапазона 72,5-74,2 руб.
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