ПСБ: Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов проторговывала район 72,5 руб., попав под давление корректирующейся нефти

Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов проторговывала район 72,5 руб., попав под давление корректирующейся нефти.

В среду тенденция к плавному укреплению рубля была прервана. Неспособность нефти марки Brent закрепиться выше 83 долл./барр. и достаточно резкий откат нефтяных котировок от многолетних пиков привел к повышению волатильности российской валюты. Тем не менее, доллар смог завершить торги чуть ниже отметки 72,5 рублей, получив вечером, как и валюты развивающихся стран, поддержку от перешедшего к восстановлению американского фондового рынка.

Преобладание оптимистичных настроений на глобальных фондовых рынках сегодня утром окажет поддержку рублю, и доллар в первой половине дня постарается удержаться в диапазоне 72-72,5 руб. Однако, учитывая смешанные сигналы с товарных рынков и ожидания сильных завтрашних данных по рынку труда в США, считаем вероятным возврат пары доллар-рубль в наш целевой диапазон 72,5-74,5 руб. к концу недели.

ПАО «Промсвязьбанк»