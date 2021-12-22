«Открытие»: Зима приносит новые пики цен на газ в Европе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок растёт вместе с улучшением настроений на внешних рынках

· Позитивный внешний фон обеспечил российский рынок сильным стартом регулярной сессии. В моменте индекс МосБиржи поднимался до 3713,68 п. Однако уже к середине дня большинство достижений было потеряно, хотя внешний фон остаётся вполне позитивным. Европейские индексы растут, нефть дорожает, газ в Европе вновь дороже $1900 за 1000 кубометров.

· По состоянию на 15:40 мск индекс МосБиржи - 3683,59 п. (+0,40%), а индекс РТС - 1568,25 п. (+0,68%).

· В лидерах дня секторы информационных технологий, а также электроэнергетика и финансы, которые прибавляли более 0,8%.

· Из корпоративных новостей отметим закрытие второй части сделки «Яндексом» с Uber по реструктуризации СП. «Яндекс» консолидировал 100% "Яндекс.Доставки" и фудтех-активов.

Рубль сражается за уровень 74,0 за доллар

· Рубль укреплял свои позиции. Однако к середине дня не смог удержаться ниже 74,0 за доллар. При достаточно позитивном фоне рубль испытывает давление со стороны геополитики. Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина о красных линиях в отношениях с Западом вновь повышают вероятность усиления давления на РФ с очередными заявлениями по поводу санкций.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5370 рублей.

· Ставки MosPrime снизились на день до 8,26%, выросли на неделю до 8,67%, а месячная осталась на уровне 9,0%.

· Из внешних историй отметим укрепление австралийского доллара, который реагирует на улучшение ситуации на рынках. Также продолжается восстановление турецкой лиры. Власти Турции планируют принять меры по гарантиям депозитов в национальной валюте с помощью бесплатных опционов. Однако остаётся открытым вопрос о том, кто будет покрывать риски. В случае участия Центробанка это может превратиться в бесконечно работающий печатный станок. Тем не менее, отскок в лире можно назвать историческим, который также подпитывается маржинколами по валютным позициям против лиры.

По состоянию на 15:40 мск:

· DXY – 96,42 (-0,13%),

· EUR-USD - $1,129 (+0,05%),

· GBP-USD - $1,325 (+0,33%),

· USD-JPY – 113,73 (+0,16%),

· USD-RUB – 74,01 (-0,19%),

· EUR-RUB – 83,52 (-0,07%).

Уверенность потребителей в Германии стремительно падает

· После распродаж понедельника европейские инвесторы решили воспользоваться ситуацией для открытия длинных позиций. Европейский Stoxx 600 прибавлял более 1,0%. Основную поддержку росту рынка обеспечивали нефтегазовые акции и бумаги добывающих компаний.

· Однако настроения могут вновь испортиться, поскольку штамм COVID-19-Omicron продолжает своё стремительное распространение. Пока европейские страны не торопятся с карантинными мерами, но экстренные планы обсуждаются в ряде правительств. Пока принимаются меры по сокращению доступности инфраструктуры для людей не прошедших вакцинацию. В Новой Зеландии решили отказаться от открытия границ до конца февраля.

· Как и в Азии, в Европе активно покупают акции производителей полупроводниковой продукции, включая ASML Holding, ASM International и Infineon Technologies. Поводом для покупок стал сильный отчёт Micron Technology.

· Сильный отчёт Nike поддержал бумаги европейских производителей спортивной одежды и обуви Adidas и Puma.

· Фармацевтическая Sanofi объявила о покупке Amunix Pharmaceuticals почти за $1 млрд.

· Из статистики отметим существенное падение индекса потребительского климата Германии (GFK) до -6,8 п. при прогнозе снижения до -2,5 п.

По состоянию на 15:40 мск:

· FTSE 100 - 7271,45 п. (+1,02%),

· DAX - 15410,51 п. (+1,12%),

· CAC 40 - 6941,21 п. (+1,04%).

Зима приносит новые пики цен на газ в Европе

· Поставки по газопроводу «Ямал-Европа» приостановлены и направлены по реверсу, что означает закачку газа из германских хранилищ в ПХГ Восточной Европы. На этом фоне цена на газ вновь подскочила до $1900 за 1000 кубометров. RWE и Uniper заявляют, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам. Впрочем, европейские политики посчитали, что это реакция РФ на позицию нового германского правительства, которое сдвинуло сроки сертификации «Северного потока 2» на II полугодие в 2022 году. На самом деле, рост цены во многом обусловлен сравнительно низкими запасами в европейских ПХГ, повышенным спросом на фоне снижения температуры и профилактическими работами на атомных электростанциях во Франции.

· Нефть продолжила дорожать, но это в большей степени похоже на технический отскок. Европейские правительства рассматривают варианты ограничений на трансграничные поездки, что может существенно сократить спрос на топливо. Из реального позитива можно лишь отметить ожидания сокращения запасов нефти в США за прошлую неделю и медленное восстановление производства в ОПЕК+. Согласно данным Reuters, в ноябре участники ОПЕК+ выполняли условия сделки по ограничению производства на 117% по сравнению с 116% в октябре.

По состоянию на 15:40 мск:

· Brent - $72,57 (+1,47%),

· WTI - $69,72 (+1,62%),

· Алюминий - $2713,5 (+1,59%),

· Золото - $1797,4 (+0,16%),

· Медь - $9552,66 (+0,92%),

· Никель - $19535 (+1,01%).

Одобрение стимулирующего пакета в США ещё не провалено

· Фьючерсы на основные индексы США повышались от 0,85% в Dow Jones до 1,15% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 0,026 пункта до 1,453%.

· Администрация Джо Байдена планирует во вторник объявить очередные меры по борьбе с распространением штамма COVID-19-Omicron. Планируется распределить до 500 млн тестовых наборов для выявления заболевания. В шесть наиболее пострадавших штатов будут направлены дополнительные медицинские ресурсы.

· Кроме того, в СМИ просочилась информация, что сенатор демократ Джо Манчин оставил возможности для переговоров по своей позиции против пакета на $1,75 трлн. Впрочем, СМИ ссылаются на переговоры Джо Манчина и Джо Байдена в минувшее воскресенье.

· Акции Nike дорожали на утренних торгах. Компания отчиталась лучше прогнозов, хотя продажи в Китае сократились. Аналогичное касается бумаг Micron Technology, хотя отчётность никоим образом не пострадала от китайских продаж.

· Акции Citrix Systems повышались более чем на 7%. В СМИ появилась информация, что частные фонды Elliott Investment Management и Vista Equity Partners планируют сделать совместное предложение по покупке производителя программного обеспечения.