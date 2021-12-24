«Фридом Финанс»: В лидерах роста – Детский мир

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 23 декабря индекс Мосбиржи открыл коррекционным движением на -0,5%. РТС прибавляет 0,06%. В Азии наблюдается позитивная динамика бенчмарков, американские фондовые фьючерсы также стремятся вверх. Драйверами роста фондовые котировки обеспечивают хорошие новости о поведении штамма «омикрон».

Впрочем, пока повышение все еще носит коррекционный характер: его краткосрочные цели практически выполнены, при этом риски санкций в отношении России сохраняют актуальность, а геополитическая обстановка остается напряженной. Так, высокопоставленные дипломаты в Брюсселе заявили о разногласиях по поводу необходимости введения санкций для России в случае вторжения в Украину. Ведущие страны ЕС сомневаются, что РФ решится на войну и расценивают угрозы Кремля как попытку выторговать уступки у Запада.

Нефтяной рынок в четверг также сохраняет оптимизм благодаря статистике Минэнерго США о запасах сырья и заявлениям из Китая о том, что правительство сможет обеспечить экономический рост в следующем году. Сегодня будет опубликована свежая статистика по объему запасов природного газа, числу активных буровых установок от Baker Hughes и общему числу буровых установок в США. По нашим прогнозам, этим показателям удастся побить консенсус Уолл-стрит, что подстегнет нефтяные котировки.

Сегодня в США будет опубликован базовый индекс расходов на личное потребление PCE за ноябрь, учитываемый ФРС при определении курса денежно-кредитной политики (прогноз: +0,4% м/м и +4,5% г/г после +0,4% м/м и +4,1% г/г в октябре).

На российском фондовом рынке в лидерах роста оказались ОК РУСАЛ (70,405, +1,97%), Сургутнефтегаз (39,310, +0,98%), TCS Group Holding (6006 +0,77%), Северсталь (1570,80, +0,63%), ММК (66,72, +0,72%). Аутсайдерами стали бумаги Детского мира (124,10, -2,90%), Fix Price (545, -1,04%), Ozon (2272, -0,96%), X5 Retail Group (1968, -1,06%), Газпрома (344,32, -0,36%).

Компания РУСАЛ продолжает поддерживать город Братск и направлять средства на его развитие. В частности, сегодня было подписано соглашение о соцпартнерстве города и Братского алюминиевого завода. Алюминиевый гигант в рамках этого договора выделяет 80 млн руб. Инвесторы позитивно восприняли эту новость. Ожидаем роста котировок RUAL до 73 руб. за бумагу.

Детский мир оказался в лидерах снижения после дивидендной отсечки. Выплаты за третий квартал составят 5,2 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности на уровне 4%. Мы положительно оцениваем перспективы бумаги и ожидаем роста котировок с целью 127 руб.

Завтра на открытии торговой сессии преобладают шансы повышения российского рынка акций. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3736–3755 пунктов. Прогнозы для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,23–73,00 и 82,95–82,70 соответственно.