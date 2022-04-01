«Открытие»: США дали обратный ход санкциям на удобрения из РФ

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

США дали обратный ход санкциям на удобрения из РФ

· Российский рынок вновь растёт. Частично это связано с переоценкой корпоративных рисков. В фаворитах акции компаний, которые, если не выигрывают от сложившейся ситуации, то и не сталкиваются с большими проблемами.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2647,01 п. (+5,33%), а индекс РТС - 998,28 п. (+5,17%).

· США смягчили санкции против российских удобрений, включив их в список жизненно необходимых товаров. Удобрения приравнены к продовольствию, лекарствам, медицинским изделиям и запасным частям к них. Новость, безусловно, положительная. Однако бумаги «ФосАгро» и «Акрон» отыграли подобный сценарий в предыдущие дни.

· «Газпром» дорожал почти на 12%. Согласно заявлениям в прессе, РФ не требует немедленного перехода на оплату газовых поставок рублями. В беседе президента РФ и канцлера ФРГ прозвучали предложения о вариантах перехода, а также возможности обсудить проблематику на уровне экспертов. То есть можно говорить, что жёсткий сценарий отменяется и «Газпром» продолжает работать в прежнем режиме, хотя и приступил к изучению возможностей отключения поставок.

· Чистая прибыль N+Group выросла в 2021 году почти в 3,5 раза до $3,534 млрд. Скорректированная EBITDA выросла более чем в 2 раза до $3,992 млрд. Маржинальность по EBITDA выросла до 28,3% по сравнению с 18% в 2020 году.

· Чистая прибыль Segezha Group по МСФО составила за 2021 год 15,2 млрд рублей по сравнению с убытком 1,3 млрд рублей годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 92,4 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 32%.

· QIWI планирует провести обратный выкуп акций. Совет директоров предлагает акционерам одобрить программу по выкупу до 10% акций компании. Внеочередное собрание акционеров состоится 16 мая 2022 года.

· И немного о лидерах и аутсайдерах. В индексе МосБиржи самый активный рост в бумагах HeadHunter, OZON Holdings, N+Group, Fix Price и X5 Retail Group. Аутсайдерами оказались лишь бумаги «Аэрофлот», по которым идёт фиксация прибыли роста предыдущих дней.

· Рубль продолжает укрепляться. Объёмы даже снизились по сравнению с предыдущим днём. Тем не менее, спрос на валюту пока остаётся существенно меньше, чем предложение. С позиции золотого рубля, или покупки золота Центробанком по 5 тыс. рублей за грамм, ориентировочный курс составляет 80,4 за доллар.

· Отмена немедленного перехода поставок газа за рубли благотворно сказалась на состоянии динамики доходности облигаций. Если по 10-летним казначейским обязательствам США доходность снизилась на 3 базисных пункта до 2,322%, то по германским 10-летним бондам она упала на 7 базисных пункта до 0,57%. Соответственно, слабел евро на фоне падения доходностей по облигациям, норвежская крона была под давлением дешевеющей нефти, а венгерский форинт начал испытывать беспокойство по поводу итогов предстоящих в апреле парламентских выборов.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 98,207 (+0,34%),

· EUR-USD - $1,1105 (-0,48%),

· GBP-USD - $1,3129 (-0,05%),

· USD-JPY - 121,83 (-0,02%),

· USD-RUB – 83,58 (-1,15%),

· EUR-RUB – 92,68 (-1,56%).

Инфляция в еврозоне ускоряется

· Европейские индексы консолидировались. Сектор энергетики снижался почти на 1,0%, реагируя на дешевеющую нефть.

· Акции H&M теряли более 8% на фоне слабой прибыли в период с декабря по февраль. Акции управляющей компании Brewin Dolphin дорожали на 60% после новостей о том, что канадский Royal Bank of Canada сделал предложение о покупке за 1,6 млрд фунтов стерлингов.

· Индекс цен на жильё Nationwide в Великобритании ускорил рост в марте до 14,3% с 12,6% в феврале. Безработица в Германии осталась на уровне 5% в марте. Инфляция в Италии ускорилась до 6,7% в марте с 5,7% в феврале. Безработица в еврозоне снизилась до 6,8% в феврале с 6,9% в январе.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7566,56 п. (-0,16%),

· DAX - 14560,90 п. (-0,31%),

· CAC 40 - 6715,19 п. (-0,39%).

Планы США по продаже стратегических резервов давят на нефть

· Нефть остаётся в минусе на фоне новостей об очередных планах продаж из стратегических резервов. По слухам, США собираются вывести на рынок 180 млн бар. и будут продавать по 1 млн бар. в день. На краткосрочном отрезке данная мера способна привести к снижению котировок, но в среднесрочной перспективе покрытие потребления стратегическими резервами в США сократится до 22-25 дней. То есть любая форс-мажорная ситуация будет означать новые рекорды нефти. ОПЕК+ на этом фоне не собирается торопиться и увеличивать добычу сверх запланированных около 400 тыс. бар. в апреле.

По состоянию на 15.20 мск:

· Brent - $105,43 (-5,39%),

· WTI - $101,2 (-6,14%),

· Алюминий - $3523 (-0,79%),

· Золото - $1935,5 (-0,18%),

· Медь - $10463,17 (-0,09%),

· Никель - $33235 (+1,04%).

Потребительская инфляция в США растёт в рамках ожиданий

· Вышел пакет статистики по США. Базовый индекс цен личного потребления ускорился в феврале до 5,4% с 5,2% в январе, что оказалось ниже прогноза 5,5%. Общий PCE ускорился до 6,4% с 6,0%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 202 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 188 тыс. неделей ранее. Доходы физических лиц выросли за февраль на 0,5%, а расходы на 0,2% при ожиданиях роста на 0,5% по обоим показателям.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительный рост рынка от около нулевой динамики изменения в Dow Jones до 0,3% повышения в NASDAQ.

· Акции китайского поискового сайта Baidu упали на 2% на утренних торгах после включения компании в кандидаты на делистинг с американского рынка. Акции Novavax дорожали на 1% после обращения в Администрацию по продовольствию и медикаментам за одобрением использования вакцины против коронавируса для подростков. Бумаги Advanced Micro Devices теряли около 2% на фоне снижения рекомендаций Barclays ддо «на уровне рынка».