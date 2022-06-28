«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие торгов для индекса Мосбиржи 2350–2460 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 27 июня индекс Мосбиржи вырос на 0,67%, до 2407,611 пункта, РТС поднялся на 0,62%, до 1423,79, индекс голубых фишек прибавил 0,52%.

В лидерах роста оказались Соллерс (+9,12%), X5 Retail Group (+4,90%) и ПИК (+4,91%). В аутсайдерах —Polymetal (-3,79%), Полюс (-2,86%) и ММК (-2,16%).

Позитивную динамику котировок Соллерс поддержала новость о том, что его основной владелец Вадим Швецов продал свой пакет из 76,7% акций концерна основанной его топ-менеджментом компании Альтер Инвест.

X5 Retail Group дорожает на фоне сохраняющейся продовольственной дефляции в РФ, которая будет способствовать увеличению розничных продаж.

Акции ГК ПИК продолжают сокращать отставание от основных конкурентов, отыгрывая снижение льготной ставки по ипотеке, благодаря которому должны увеличиться объемы реализации жилой недвижимости и, как следствие, доходы строительных компаний.

Бумаги Polymetal и Полюса падают на сообщении о согласованном G7 эмбарго на импорт российского золота.

Цена на нефть Brent поднялась на 0,73%, до $108,94 за баррель, до конца для ожидаем движения котировок в пределах $107–110.

Пара USD/RUB к 13:00 мск теряла 0,25%, торгуясь по 53,26, а EUR/RUB укреплялась на 4,92%, до 56,36. Сегодня и завтра пройдет пик налогового периода, однако экспортеры начали активно продавать валюту еще на прошлой неделе, поэтому волатильность в рублевых парах может быть невысокой. На закрытие прогнозируем для USD/RUB и EUR/RUB диапазоны 51,8–53,80 и 54,85–57,50 соответственно.

Ориентир для индексов Мосбиржи и РТС до конца текущих торгов: 2350–2460 и 1390–1470 пунктов соответственно.