«Фридом Финанс»: Выплата Роснефтью дивидендов поддержит фондовый рынок

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 1 июля индекс Мосбиржи вырос на 0,93%, до 2225,40 пункта. РТС опустился на 3,72%, до 1294,91, на фоне ослабления рубля, а индекс голубых фишек поднялся на 0,96%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции ТМК (+8,26%), Сургутнефтегаза (+7,80%) и Роснефти (+4,40%). В аутсайдерах оказались бумаги Газпрома (-5,21%), Petropavlovsk (-3,02%) и Алросы (-2,01%)

Акции Сургутнефтегаза растут на фоне решения отказаться от моратория на банкротство, что дает компании право выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций. Котировки Роснефти повышаются после решения ГОСА утвердить финальные выплаты акционерам за 2021 год в размере 23,64 руб. на бумагу, что соответствует доходности в 6,5% и является рекордным объемом за всю историю компании (441,5 млрд руб.).

Акции Газпрома продолжают снижаться из-за вчерашнего решения не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Котировки Brent в моменте корректируются на 0,03%%, до $114,90 за баррель. Ожидаем, что до конца дня актив будет торговаться в диапазоне $113–118 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте растет на 3,20%%, до 54,65. EUR/RUB повышается на 3,51%, до 57,20. Рубль дешевеет на фоне вербальных интервенций Минфина, отскакивая от психологически важного уровня поддержки. Однако мы не исключаем, что ЦБ уже перешел к конкретным действиям по ослаблению курса рубля и продает нацвалюту на бирже. Девальвации рубля также содействовало решение Газпрома отказаться от дивидендных выплат, так как многие инвесторы начали покидать российский фондовый рынок. Сегодня до конца сессии основные валютные пары будут, на наш взгляд, торговаться в коридорах 52,90–55,75 и 55,10–59,90 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2170–2300 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1275–1340 пунктов.