Промышленным кластерам – реальную поддержку

14 декабря в г. Иркутске состоится стратегическая сессия Центра кластерного развития и Регионального центра инжиниринга Иркутской области. Это мероприятие уже получило статус традиционного – на нем подводятся итоги уходящего года и строятся планы на будущий.

Участники стратегической сессии хорошо знакомы – это представители компаний, входящих в региональные кластеры, и предприятий, получавших поддержку этих центров. Однако участие в мероприятии может принять любой желающий, тем более что планы на будущий год у Центра поистине грандиозные.

«За прошедший год мы создали два новых кластера – строительных материалов и технологий, а также туристско-рекреационный кластер. А наступающий год станет отправной точкой по созданию промышленных кластеров на территории Иркутской области. Совместно с Министерством промышленности и торговли мы создадим формат работы, когда предприятия смогут компенсировать свои затраты на реализацию инвестиционных проектов. При этом мы говорим не только о будущих проектах, но и о созданных за последние три года пилотных направлениях – это машиностроение, нефтегазохимия, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство. То есть участники промышленных кластеров смогут напрямую получить до 50 % от общего объема затраченных средств», - подчеркнул Александр Кузьмин, руководитель Центра кластерного развития.

Александр Кузьмин, руководитель Центра кластерного развития

За прошедший год более 50 предприятий получили поддержку Регионального центра инжиниринга Иркутской области. Что это за помощь и чего ждать в предстоящем году, рассказывает его руководитель Трофим Чернов: «Все виды поддержки перечислить очень сложно – их множество. Работа идет всегда индивидуально, в зависимости от целей и задач предприятия. Но каждый из получателей мер поддержки ощутил не только снижение финансовой нагрузки на развитие собственного бизнеса, но и менее измеримые, но более важные результаты – квалифицированную помощь в технических, юридических, маркетинговых вопросах, в лицензировании и сертификации. Развитие производственных предприятий – энергозатратный процесс. И я рад, что мы помогаем экономить деньги, время, силы и, во многом, спасаем от возможных ошибок».

Трофим Чернов, руководитель Регионального центра инжиниринга Иркутской области

В день проведения стратегической сессии состоятся также семинары и круглые столы на актуальные для производственных предприятий темы. Организаторы приглашают всех интересующихся и особенно тех, чей бизнес связан с производством и оказанием услуг в производственной сфере.

Стратегическая сессия Центра кластерного развития и Регионального центра инжиниринга Иркутской области состоится 14 декабря. Программу и место проведения уточняйте на официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства.