Диляра Окладникова: «Открываем дорогу к доступным кредитам»

Иркутский областной гарантийный фонд завершил 2018 год исторически рекордным уровнем поддержки предпринимателей – в регионе было выдано 93 поручительства на сумму 758,3 млн рублей. Как удалось «переломить отраслевую структуру» и сменить вектор поддержки с торговли на производство? Кто может воспользоваться новой услугой – льготным лизингом? Для чего создается единый центр «Мой бизнес» в Иркутске? Об этом Газете Дело рассказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова.

По принципу «единого окна»

Получать поддержку государства иркутским предпринимателям станет еще проще. В конце прошлого года Минэкономразвития региона объявило о планах создания единого центра «Мой бизнес». Фонд развития промышленности, Корпорация развития, Фонд микрокредитования, Фонд поддержки предпринимательства, Агентство инвестиционного развития, Гарантийный фонд будут располагаться в одном здании. Там же будут работать окна МФЦ, специалисты Пенсионного фонда, Налоговой службы, банков.

Как рассказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова, центр «Мой бизнес» будет оказывать комплекс услуг для развития малого и среднего предпринимательства в регионе. «Повысится качество и оперативность предоставления услуг, информирования о мерах поддержки бизнеса. Доступ предпринимателей к получению федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки станет проще».

При этом основное назначение работы институтов поддержки, в том числе Гарантийного фонда, останется неизменным. Как и прежде, Фонд будет повышать доступность субъектов МСП к кредитно-финансовым ресурсам, предоставляя поручительства по кредитным договорам, договорам банковской гарантии и договорам финансовой аренды (лизинга).

«Прямой финансовой поддержки Фонд предприятиям не дает, – пояснила Диляра Окладникова. – Но открывает дорогу к доступным кредитным ресурсам через предоставление поручительства до 70 % от суммы кредита, банковской гарантии, лизинга в качестве залогового обеспечения».

Подать заявку на получение такой поддержки совсем не сложно, даже если бизнес предприниматель ведет не в областном центре, а на территории региона. Иркутский областной гарантийный фонд работает по принципу единого окна – предпринимателю даже не придется ехать в Иркутск. Достаточно будет встретиться со своим кредитным инспектором в кредитной организации.

«При недостатке залогового обеспечения сделки партнеры Фонда, а их сегодня 31 (полный список опубликован на сайте fondirk.ru) предлагает заемщику воспользоваться поручительством Фонда, – рассказала Диляра Окладникова. – Также подать заявку на поручительство можно на нашем сайте. Для этого предпринимателю достаточно отправить заявку в личном кабинете, получить одобрение и выбрать наиболее подходящее предложение от партнеров. Специалисты Фонда помогут не только найти подходящую программу по кредитованию или получить кредит по льготным ставкам, но и реструктурировать действующую сделку при наличии каких-либо проблем в бизнесе».

От торговли к производству

Год за годом отраслевая структура предоставления средств Фонда меняется: все чаще поддержку получают представители сферы производства, тогда как раньше основными получателями были бизнесмены из сферы торговли.

Переломить отраслевую структуру, сменить вектор поддержки – эту задачу последних лет Фонду удалось выполнить: за последний год доля торговых предприятий в общем портфеле выдач поручительств сократилась с 52 % до 44 %. Так, по итогам 2018 года наибольшая доля финансирования с участием поручительства была направлена в сферу строительства (31 %). На втором месте (29 %) – услуги и прочие виды деятельности (обеспечение электроэнергией, газом и паром, деятельность по финансовой аренде, операции с недвижимым имуществом, деятельность фитнес-центров и пр.). Предприятия сферы торговли заняли третью строчку (17 %).

Диляра Окладникова привела несколько ярких примеров поддержки производственных предприятий. Так, в 2018 году, была оказана гарантийная поддержка дорожно-строительному предприятию «Новые Дороги», которое занимается ремонтом, строительством и содержанием автомобильных дорог.

«В настоящий момент компания «Новые Дороги» осуществляет проект по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги федерального значения А-331 «Вилюй» в Иркутской области для заказчика ФКУ Упрдор «Прибайкалье», выполняя полный комплекс дорожно-строительных работ. Всего за 7 лет работы компания произвела ремонт и капитальный ремонт более 250 километров дороги в Братском, Нижнеилимском и Усть-Кутском районах с использованием технологии холодного ресайклинга, которая существенно продлевает срок эксплуатации нового дорожного покрытия. «Новые Дороги» наращивают производственные мощности. Компания располагает необходимой для производства работ материально-технической базой, а также всеми ресурсами для собственного производства инертных материалов».

Еще один, не менее значимый проект связан с поддержкой компании ООО «МБА-Теплоэнерго». Компания, деятельность которой связана с импортозамещением, является официальным представителем завода по производству российских автоматических угольных котлов «ТЕРМОРОБОТ» в г. Новосибирске. ООО «МБА-Теплоэнерго» устанавливает котельные и осуществляет их обслуживание в муниципальных образованиях в рамках заключённых концессионных соглашений с Администрацией Зиминского и Усольского муниципальных образований.

«Другим ярким примером является финансирование инвестиционного проекта по ставке 6,5 % с помощью государственной Программы субсидирования Минэкономразвития Российской Федерации № 1706, реализуемого ООО «Стоматологическая клиника «Академическая», – добавила Диляра Окладникова. – Клиника имеет многолетний опыт работы (около 10 лет) и оказывает широкий спектр услуг – имплантация, детская стоматология, ортопедия, хирургия и другие».

Также в рамках совместного взаимодействия федеральных институтов АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и Иркутского областного Гарантийного фонда привлечено льготное финансирование для ООО «РАФТ ЛИЗИНГ». «В результате финансовой поддержки у предпринимателей региона расширяются возможности по приобретению в лизинг недвижимости, оборудования, спецтехники, автотранспорта», – пояснила директор Иркутского областного гарантийного фонда.

Льготный лизинг для малого бизнеса

Фонд стремится выйти за привычные границы, предложить бизнесу новые услуги. Так, в 2018 году у иркутских предпринимателей появилась возможность пользоваться льготным лизингом.

«Сегодня выход на рынок требует снижения затрат по производству продукции, но это невозможно на изношенном или морально устаревшем оборудовании, – пояснила Диляра Окладникова. – Эту проблему помогает решать льготный лизинг на приобретение оборудования от Региональных лизинговых компаний, созданных за счет бюджетных средств и средств АО «Корпорации МСП» и реализующих государственную программу льготного лизинга».

Всего Правительством РФ были созданы четыре Региональные лизинговые компании. По словам Диляры Окладниковой, основной их задачей является предоставление льготного лизинга на приобретение оборудования по следующим условиям: 6 % годовых для оборудования российского производства, 8 % годовых для оборудования иностранного производства. Таким образом, удорожание предмета лизинга составляет 1,8-4,5 % в год.

«Финансирование направляется на приобретение нового оборудования стоимостью не менее 5 млнрублей, срок лизинга до 60 месяцев, авансовый платеж от 15 %, – уточнила Диляра Окладникова. – Для предприятий сельскохозяйственной сферы действуют более льготные условия: стоимость оборудования может быть от 3 млн рублей и срок лизинга до 84 месяцев, при этом авансовый платеж составляет от 10 % от стоимости предмета лизинга».

Чтобы воспользоваться льготным лизингом, нужно быть субъектом микро- или малого бизнеса (выручка не должна превышать 800 млн рублей, а численность сотрудников 100 человек), определиться с оборудованием и выбрать поставщика, обратиться в Иркутский областной гарантийный фонд, являющийся информационным партнером Региональных лизинговых компаний на территории Иркутской области.

Гарантийный фонд помогает предпринимателям оформить заявку на лизинг и подобрать источник финансирования для первоначального взноса. Также, при необходимости, Фонд предоставляет свое поручительство в качестве залогового обеспечения до 70 % от стоимости предмета лизинга», – добавила Диляра Окладникова.

География шире, поддержки больше

2018 год стал для Иркутского областного гарантийного фонда рекордным. Фонд на протяжении нескольких лет уверенно входит в тройку лидеров в Сибири. А нынче занял второе место в СФО сразу по нескольким показателям: по количеству выданных поручительств (93 шт.) и по сумме (758,3 млн рублей), а также по сумме привлеченных финансовых средств СМСП c участием поручительства Фонда (2 млрд 90 млн рублей). Впереди – только Новосибирская область.

Однако, по словам Диляры Окладниковой, рейтинги – не главное. Эффективность работы Фонда определяется в первую очередь качественными показателями.

Так, в 2018 году значительно расширилась география гарантийной поддержки, выросла востребованность услуг Фонда в регионе. «16 предпринимателей из моногородов воспользовались поручительством в 2018, что на 50 % больше, чем в 2017 году, – рассказала Диляра Окладникова. – Самые активные предприниматели – в городах Усть-Илимск, Усолье–Сибирское, Шелехов, Саянск. Увеличить территорию предоставления поручительства в 2018 году удалось благодаря сотрудничеству с Микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования Иркутской области» и муниципальными микрокредитным компаниями».

Расширение географии предоставления льготной финансовой государственной поддержки с участием поручительства Фонда и увеличение объемов оказания поддержки предприятий производственной и перерабатывающей сферы станут главными задачами и в 2019 году. Работа уже ведется не только в Иркутске, но и в муниципалитетах: Братске и Братском районе, Усть-Илимске, Усть-Куте, Усолье-Сибирском, Саянске, Нижнеудинске, Иркутском районе и других.

«Достичь этих целей можно при слаженной работе и конструктивном взаимодействии организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Иркутской области, бизнес-сообществ, администраций муниципальных образования и депутатов», – подчеркнула Диляра Окладникова.