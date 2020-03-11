Биржевая драма, часть вторая - нефтяная

На российском фондовом рынке во вторник - эмоции и истерия, но так и должно было быть. Отечественные индексы и акции знали, к чему готовиться - весь остальной мир распродажи накрыли еще накануне. Индекс МосБиржи к вечеру падает на 5,5% до 2570 пунктов и может сползти в область 2350 пунктов. Индекс РТС отступает на 10% до 1130 пунктов, но мало что мешает ему двинуться к 1050 пунктам. Учитывая рыночную волатильность, цели вполне реальные, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- Нефть корректируется после провала в понедельник, но так и должно быть. Баррель Brent по $ 37 - это дешево и пугающе. Однако очевидно, что сырье может отскочить в рамках коррекции к $40 - и оттуда уже углубить провал вплоть до $25. У рынка есть реальный повод продавать - маячит действительный риск перепроизводства при минимальном спросе. Это и правда опасно.

Как повели себя российские власти? Вполне предсказуемо. Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ на всякий случай, но это логично. Банк России заявил, что займется проблемами «тонкой настройки» и провел на площадке интервенции. Но все мы знаем, что вливания работают, только когда они есть - как только интервенции прекратятся, рубль вернется под «каблук» рынка. Ни бизнесу, ни населению ЦБ никаких сигналов не дал.

Под общий шум, кстати, Госдума во втором чтении приняла поправки к Конституции. Спорим, никто не заметил?

Доллар США к вечеру вернулся к росту и торгуется по 71,60 руб. Американская валюта может пока колебаться в пределах 70-73 руб., но есть шансы на продвижение к 75,00 руб. после небольшой коррекции. Пара евро/рубль балансирует около 81,33 руб., краткосрочно способна оставаться в диапазоне 80-84 руб.