Бизнес о кризисе: «Отсрочка не спасет, нужны каникулы»

Правительство объявило меры поддержки бизнеса в условиях расширяющегося кризиса. Иркутский предприниматель, экс-бизнес-омбудсмен, Алексей Москаленко считает, что в жестких условиях, когда у бизнеса стоит задача выжить, это не меры поддержки, а полумеры.

Отсрочка не спасет

Алексей считает, что вместо отсрочки уплаты налогов до 1 мая необходимы налоговые каникулы.

– Почему я считаю, что это полумеры? Да потому, что кризис с февраля наносит невосполнимые потери туристической отрасли, перевозчикам, общепиту. Отсрочка уплаты налогов до 1 мая 2020 года проблему не решает, а откладывает. За три эти месяца бизнес не заработал на налоги, он вообще ничего не заработал, а понес убытки. Откуда он возьмёт средства для уплаты налогов к 01.05.20? Что должен сделать бизнес? Взять кредит, чтобы оплатить налоги 1 мая? А как отработать кредит с процентами, при уже понесённых убытках? Считаю, что отсрочка – это полумера.

Мораторий на проверки надо вводить до конца года

Определенный скепсис у предпринимателя вызывает и предложение ввести мораторий на проверки бизнеса на полтора месяца.

– Это похоже на глоток воздуха для бизнеса, возможно, последний. Могли быть дать бизнесу «дышать» хотя бы до конца года. Сейчас задача у бизнеса – выживать, – говорит Алексей. – При этом внеплановые проверки оставили, а под них контрольно-надзорные органы много чего подведут. Может глаза у власти откроются, и поймут они, что не надо стране столько контролёров.

Что реально может помочь

Какие меры поддержки необходимы с точки зрения малого бизнеса.

- Я бы предложил следующие, надеюсь, нас услышат:

1. Предоставить налоговые каникулы до конца года.

2. Мораторий на проверки ввести до конца года.

3. Выделить субсидии для покрытия процентов по уже существующим кредитам.

4. Обеспечить кредиты под 2-3% на пополнение оборотных средств и инвестирование. Пока кризис продолжается, мы будем готовиться, строить, улучшать.

5. Для бизнеса Байкальского региона обеспечить беспроцентные кредиты на экологические мероприятия, выполнение которых требуется в Центральной экологической зоне озера Байкал.