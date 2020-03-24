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В России выросли продажи презервативов и антидепрессантов

24 марта 2020
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e791bd99a794778cf031f2c?from=newsfeed

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК. Было продано 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн руб. В это же время в прошлом году продажи составили 477 тыс. упаковок общей стоимостью 122 млн руб.

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Также с середины февраля в России показывают стабильный прирост продажи антидепрессантов. В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из этой категории по сравнению с тем же периодом 2019 года. Эксперты не увидели прямой зависимости между продажами таких препаратов от внешних факторов, но допустили вклад негативных новостей в рост спроса.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e791bd99a794778cf031f2c?from=newsfeed
Также с середины февраля в России показывают стабильный прирост продажи антидепрессантов. В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из этой категории по сравнению с тем же периодом 2019 года. Эксперты не увидели прямой зависимости между продажами таких препаратов от внешних факторов, но допустили вклад негативных новостей в рост спроса.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e791bd99a794778cf031f2c?from=newsfeed

/ Сибирское Информационное Агентство /
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