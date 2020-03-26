Михаил Задорнов: мировую экономику в 2020 году ждет рецессия, рубль к концу года может подрасти

К концу года цены на нефть могут подняться до 40-45 долларов за баррель, а курс рубля к доллару до 72-75 рублей. Об этом президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу.

По мнению Задорнова, мировые цены на нефть могут находиться в районе 25 длолларов за баррель «и полтора, и два месяца». При этом банкир полагает, что в четвертом квартале 2020 года нефть уже будет стоить 40-45 долларов за баррель.

Задорнов отметил, что как только Китай раскрыл экономическую статистику за январь-февраль и стало ясно, что промышленное производство в стране упало на 42% квартал к кварталу, крупнейшие инвестбанки сделали неутешительные прогнозы относительно американской экономики. Согласно этим прогнозам, падение американской экономики во втором квартале может составить до 10% к первому.

«Если раньше было ощущение, что будет лишь замедление мировой экономики, то теперь совершенно ясно, что следует ожидать рецессии» -- сказал президент-председатель правления банка «Открытие». По мнению Задорнова, по аналогии с китайской экономикой, европейская и американская могут «простоять два-три месяца», и только после этого начнется их перезапуск. В результате рецессия мировой экономики в 2020 году может достигнуть масштабов 2009 года, когда сокращение ВВП в разных странах составляло 3-6%.

По словам Задорнова, в банке «Открытие» исходят того, что при цене нефти 25 долларов за баррель равновесный курс рубля должен находиться в диапазоне 75-80 за доллар. При росте цен на нефть в четвертом квартале 2020 года до 40-45 долларов, которое прогнозируют в банке, рубль будет колебаться в пределах 72-75 за доллар.

Банкир особо отметил, что россияне пока демонстрируют в кризис рациональное финансовое поведение и не поддаются паническим настроениям. Среди признаков такого поведения Задорнов выделяет отсутствие движения средств по счетам, значительного притока вкладов или, наоборот, снятия средств с депозитов. Кроме того, по словам Задорнова, россияне резко увеличили средства до востребования, то есть свободный кэш на счетах, который не обусловлен вкладом на какой-то срок. «Люди держат деньги на счетах и выжидают. Это касается и валютных счетов, и рублевых», — говорит Задорнов.