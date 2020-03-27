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Каждая пятая компания в РФ урежет зарплаты из-за коронавируса

27 марта 2020

Почти каждая третья уже провела оптимизацию, сообщает РБК со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок.

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Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

В мартовском опросе участвовали топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Каждая пятая компания в РФ урежет зарплаты из-за коронавируса
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