Хотели большего, а получили, как всегда. Иркутский малый бизнес - о мерах поддержки

Во время телеобращения по коронавирусу 25 марта Владимир Путин сделал несколько важных заявлений, касающихся поддержки малого и среднего бизнеса. Это и нерабочая неделя, которая продлится с 30 марта по 5 апреля, и снижение страховых взносов с 30 до 15%, и отсрочка по налогам, кроме НДС, и кредитные каникулы от банков. Мы попросили иркутский малый бизнес оценить предложенные меры.

Пока предприниматели не в восторге от принимаемых мер. Больше всего возмущает нерабочая неделя. «Зачем нужны меры поддержки, если объявляют тут же неделю выходных за счет бизнеса», - восклицают они. Много остается вопросов и по налогам, и сомнений по кредитным каникулам от банков. Положительно иркутские предприниматели отнеслись лишь к снижению страховых взносов. Но в целом считают, что обещанные меры поддержки малого и среднего бизнеса могут его не спасти.

«Сплошное разочарование»

Артём Знаменский, один из основателей Castro Cafe

Сплошное разочарование и негодование вызывают предложенные меры у Артёма Знаменского, одного из основателей Castro Cafe:

– Сегодня каждый второй гость нас спрашивает, что мы будем делать, будем ли работать? А я не знаю. Пока от местных властей никаких вестей, от арендодателей – тоже. Так и живём в неизвестности. Если говорить о предложениях для бизнеса, то в двух словах – полная ерунда.

Что касается нерабочей недели. Зачем и кому нужны эти выходные? Если бы был введен карантин, это понятно. А так ведь дома никто сидеть не будет, а бизнес должен за эти выходные заплатить сам зарплату, кредиты, простой производства (есть ведь циклы, которые так просто не остановить), аренду.

Кстати, по поводу объявленной льготы на государственные помещения. Много ли у нас арендуется государственных площадей? Просто замечательная ситуация! Сотрудникам можно не работать, а бизнесу можно простаивать, потому что государство разрешило. Чудно!

Относительно налогов. Ну конечно, давайте всех «сверхбогачей» с вкладами от 1 млн рублей (!) на счетах облагать налогом за доход по сбережениям. У нас же средний класс - это 70% населения, с зарплатой выше 17 тысяч рублей. Долой дармоедов, раздадим денег нищим и простому люду, который 17 тысяч не зарабатывает. А сверхдоходы от нефти на что потратим? Может, их направить на покрытие убытков предприятий и простой производства, а не сразу всех налогами обкладывать?! При этом про повышение НДС с 18 до 20% все помним.

Что касается льгот для бизнеса, красивые слова прозвучали, а что на деле будет? Сомневаюсь, что банки прямо так и рвутся дать каникулы. А налоговая? Забыла, для чего она работает?

Если дадут реальные каникулы по кредитам, есть вероятность, что получится выстоять в этих условиях, но аренду при этом никто не отменит, каникул никто не даст. Из каких доходов будет платить бизнес, когда все не работают?

«По налогам только отсрочки, но в конце года придется платить всё и всем»

Антон Паймышев, директор IT-компании ADICT

Сам факт обращения к теме поддержки малого и среднего бизнеса – это, безусловно, очень хорошо, считает Антон Паймышев, директор IT-компании ADICT. На проблему обратили внимание всей страны и признали, что проблема существует, она реальна.

– Это всё из хорошего. Из плохого – вместо объявления карантина или рекомендаций по повсеместному переходу к удаленной работе, объявляют длительные выходные. Во-первых, при хорошей погоде, а на следующей неделе погода будет в Иркутске хорошей, никто сидеть дома не будет, и все отправятся на природу. Во-вторых, с учетом традиций длительных новогодних и майских каникул, уверен, не все смогут вернуться на работу. Но главное – и без того слабая экономика будет обескровлена. Обязательства руководителей бизнеса никто не отменяет.

Из экономических мер, пожалуй, единственное положительное – это снижение страховых взносов вдвое, с 30 до 15%. Все остальное, мне кажется, никак не поможет малому бизнесу. Налоги не снижают и не отменяют, только отсрочки, но в конце года придется платить всё и всем.

«Вызывают опасения выходные»

Георгий Чернявский, директор ООО «Иркутское Сообщество Проектировщиков»

Георгий Чернявский, директор ООО «Иркутское Сообщество Проектировщиков»:

– Самым полезным из предложенного показались налоговые каникулы для малого бизнеса и уменьшение страховых взносов.

Вызывают опасения внеплановые выходные. На карантин людей нужно сажать, а в госконтрактах сроки выполнения обязательств есть, и их никто не продлевает, официальных обстоятельств неопределенной силы нет.

Недавно звонили в ТПП, там говорят, что индивидуально надо решать вопрос. Причём надо к ним идти, показывать контракт, и они потом в индивидуальном порядке выдают сертификаты.

Считаю необходимым объявить для всех одинаковые условия, продлить договора централизованно, не индивидуально, продлить их хотя бы на какой-то срок, пока эта эпидемия не закончится.

«Весь бизнес будет работать на нерабочей неделе»

Евгений Кожевников, владелец и директор дизайн-студии Tandem Inc:

– Про нерабочую неделю и сохранение зарплаты. Для кого это? Это не для бизнеса. Только для бюджетников и клерков-бумагомарателей. Как быть с учителями в школах? Им протабелируют голую ставку или максимальную загрузку для максимальной зарплаты? Я уверен, что будут скандалы и приписки.

Что означает нерабочая неделя для бизнеса? Соцобязательства скинули с плеч государства, которые бы пришлось нести при объявлении полноценного ЧП, на плечи бизнеса. Мой краткий телефонный обзвон показал, что весь бизнес будет работать на следующей неделе. Нужны деньги, при неработающем бизнесе их взять негде.

Про отсрочку налогов для УСН. Не критично, только 6% платят авансово. Реальный сектор 15% платит по факту. Не будет работать, не будет налоговой базы. С ЕНВДшниками интересней, муниципалитеты готовы к выпадению дохода от ЕНВД за неделю?

Ну и надо снять розовые очки. Это не освобождение от налогов, это всего лишь отсрочка. Сейчас, мало того, что «оборотка» упала, растет дебиторка, так еще выходные надо оплатить, и налоги надо отдать, пусть даже осенью.

Про кредиты тоже есть сомнения. Захочу я рефинансировать, реструктурировать или получить каникулы по кредиту, надо понимать, что платить придется все равно, но в бОльшем объеме. И самая "вишенка". Банки разве захотят, а самое главное, смогут ли хотя бы администрировать весь этот кейс?