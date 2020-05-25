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Отсрочка уплаты аренды за федеральное имущество продлена до 1 октября 2020 года

25 мая 2020

Для предпринимателей региона увеличен период действия льготы по отсрочке уплаты за аренду федерального имущества. Как сообщили в Территориальном управлении Росимущества в Иркутской области, соответствующие изменения внесены в распоряжение Правительства РФ «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся арендаторами федерального имущества, договоры с которыми заключены до 1 апреля 2020 года, увеличен период действия льготы по отсрочке уплаты арендных платежей до 1 октября 2020 года. Также увеличен период, за который арендатор должен будет погасить отсроченную задолженность по арендной плате. Теперь она подлежит уплате в срок, предложенный самим предпринимателем, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает объема половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

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Для арендаторов, освобожденных от уплаты арендных платежей в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года, дополнительно предоставляется отсрочка с 1 июля до 1 октября текущего года. При этом к арендаторам в отношении данной задолженности не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности. Чтобы получить льготу по отсрочке уплаты арендных платежей, предпринимателю необходимо направить в Территориальное управление Росимущества в Иркутской области соответствующее заявление.

По вопросам о предоставлении льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих федеральное имущество, можно обращаться по телефонам Территориального управления Росимущества в Иркутской области: +7-983-407-56-77 (прямая связь по вопросам отсрочки и освобождения от арендных платежей субъектов МСП); +7 (3952) 20-13-36 (отдел управления земельным фондом и учета федерального имущества); +7 (3952) 241-087 (отдел приватизации и работы с государственными и коммерческими организациями).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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