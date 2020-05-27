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Руслан Ситников: Иркутский бизнес постепенно выходит из режима самоизоляции.

27 мая 2020

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников ответил на вопросы предпринимателей в прямом эфире очередного выпуска проекта «Новая среда» в центре «Мой Бизнес». Мероприятие проходило в онлайн формате, представители федеральной, региональной и муниципальной власти, депутаты, юристы, маркетологи предлагали готовые решения для бизнеса.

- Бизнес постепенно выходит из режима самоизоляции. Предпринимателям необходимо научиться работать в новой среде, осваивать новые форматы ведения бизнеса. Властям для скорейшего восстановления экономики важно получать обратную связь от бизнеса, - сказал Руслан Ситников

Сейчас в регионе продолжают работу 97,2% предприятий, в которых трудится более 707 тысяч человек. В сфере малого бизнеса - около 87% индивидуальных предпринимателей, это более 51 тысяч человек. В области разработан план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Реализация мероприятий плана оценивается в 10,4 млрд рублей за счет областного бюджета. Поддержка Правительства Иркутской области субъектов среднего и малого бизнеса оценивается в 6,9 млрд руб.

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Банками одобрено 5914 заявлений о получении поддержки от субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 21 млрд рублей, из них 314 заявлений на получение кредитов под «0%» на заработную плату на общую сумму более 577 млн рублей.

По мнению предпринимательского сообщества, снижение ставки по региональному налогу на имущество до 0,5% было своевременным. Мониторинг ситуации показал, что арендодатели организаций – владельцы торгово-офисной недвижимости идут на снижение арендной платы на 25-30%, либо ее отмену при условии уплаты коммунальных платежей. Однако основной проблемой малого бизнеса остается снижение покупательской способности и отсутствие клиентов. Для решения вопроса необходимо развивать компетенции для всех видов микро и малого бизнеса Иркутской области и новые навыки в формате онлайн.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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