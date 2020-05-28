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Пострадавшим от пандемии предпринимателям Приангарья направят субсидии

28 мая 2020

Юрлицам и предпринимателям, которые в силу финансовых проблем не могут обеспечить выплату заработной платы, уплату страховых взносов, предоставляются субсидии в 19 тыс. рублей на человека, сообщают в областной администрации.

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Средства должны быть направлены на компенсацию заработной платы организованных временных рабочих мест для сотрудников. 

Объем средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия 30 млн рублей.  

Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных между работодателями и органами занятости населения. В настоящее время подписаны 22 соглашения о предоставлении субсидий на выплаты 352 работникам. Планируется к заключению еще 16 соглашений. Более 300 человек уже приступили к временным работам. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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