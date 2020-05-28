Пострадавшим от пандемии предпринимателям Приангарья направят субсидии

Юрлицам и предпринимателям, которые в силу финансовых проблем не могут обеспечить выплату заработной платы, уплату страховых взносов, предоставляются субсидии в 19 тыс. рублей на человека, сообщают в областной администрации.

Средства должны быть направлены на компенсацию заработной платы организованных временных рабочих мест для сотрудников.

Объем средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия - 30 млн рублей.

Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных между работодателями и органами занятости населения. В настоящее время подписаны 22 соглашения о предоставлении субсидий на выплаты 352 работникам. Планируется к заключению еще 16 соглашений. Более 300 человек уже приступили к временным работам.