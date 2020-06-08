К концу лета в Москве закроется треть заведений общепита

Самый реалистичный сценарий — закрытие 27% предприятий. Вакантными к осени окажутся 1,3 млн кв. м недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на Московский центр урбанистики Сергея Капкова.

При сохранении текущих мер поддержки бизнеса в Москве до конца лета рискуют закрыться почти 9 тыс. компаний сферы услуг, годовая выручка которых превышает 60 млрд руб. Такой прогноз в исследовании Московского центра урбанистики называется базовым и самым вероятным.

Вероятность выживания и скорейшего восстановления бизнеса каждой компании оценивалась исходя из семи следующих параметров:

устойчивость отрасли,



размер предприятия (микро-, малый, средний или крупный бизнес),



принадлежность к сети (франчайзинговая или собственная, ее размер, вероятность помощи франчайзера своим франчайзи),



попадание в список системообразующих компаний,



расположение предприятия для оценки ставок аренды,



расстояние до ближайшего метро,



население в зоне десятиминутной доступности.

Урбанисты составили четыре сценария развития кризиса на рынке услуг Москвы. Самым вероятным авторы исследования считают базовый прогноз, по которому столичная сфера услуг может потерять более 27% компаний. Этот сценарий, согласно исследованию, реализуется при сохранении текущих мер поддержки. По нему, доходы населения по итогам второго и третьего кварталов сократятся на 5–7%, а покупательская активность по итогам лета составит 70% от докризисного уровня.

При реализации позитивного сценария закроется не более 8,1% компаний сферы услуг Москвы. Это возможно при существенном расширении мер господдержки, росте доли компаний, которые сумеют договориться о снижении арендной платы, быстром смягчении требований Роспотребнадзора. При реализации такого сценария доходы населения по итогам ближайших двух кварталов не сократятся, а его активность восстановится до докризисных уровней уже по итогам июня.

Согласно умеренно негативному сценарию, сфера услуг Москвы может потерять почти 39% компаний. Это произойдет, если их открытие растянется до конца июля, а доходы населения в ближайшие два квартала упадут на 7–9%.

Если поэтапное открытие компаний будет длиться до конца года, а доходы населению за второй и третий кварталы сократятся на 9–11%, то авторы исследования ждут реализации крайне негативного сценария. По этому прогнозу, может закрыться до 56% компаний.