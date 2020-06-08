Новости

К концу лета в Москве закроется треть заведений общепита

8 июня 2020

Самый реалистичный сценарий — закрытие 27% предприятий. Вакантными к осени окажутся 1,3 млн кв. м недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на Московский центр урбанистики Сергея Капкова.

При сохранении текущих мер поддержки бизнеса в Москве до конца лета рискуют закрыться почти 9 тыс. компаний сферы услуг, годовая выручка которых превышает 60 млрд руб. Такой прогноз в исследовании Московского центра урбанистики называется базовым и самым вероятным.

Вероятность выживания и скорейшего восстановления бизнеса каждой компании оценивалась исходя из семи следующих параметров:

  • устойчивость отрасли,
  •  
  • размер предприятия (микро-, малый, средний или крупный бизнес),
  •  
  • принадлежность к сети (франчайзинговая или собственная, ее размер, вероятность помощи франчайзера своим франчайзи),
  •  
  • попадание в список системообразующих компаний,
  •  
  • расположение предприятия для оценки ставок аренды,
  •  
  • расстояние до ближайшего метро,
  •  
  • население в зоне десятиминутной доступности.

Урбанисты составили четыре сценария развития кризиса на рынке услуг Москвы. Самым вероятным авторы исследования считают базовый прогноз, по которому столичная сфера услуг может потерять более 27% компаний. Этот сценарий, согласно исследованию, реализуется при сохранении текущих мер поддержки. По нему, доходы населения по итогам второго и третьего кварталов сократятся на 5–7%, а покупательская активность по итогам лета составит 70% от докризисного уровня.

Читайте также:

Почти 50% россиян находятся под риском сокращения и потери дохода
8 июня 2020
Гостиницам мало не показалось. Крупный бизнес хочет льгот, как маленький
8 июня 2020

При реализации позитивного сценария закроется не более 8,1% компаний сферы услуг Москвы. Это возможно при существенном расширении мер господдержки, росте доли компаний, которые сумеют договориться о снижении арендной платы, быстром смягчении требований Роспотребнадзора. При реализации такого сценария доходы населения по итогам ближайших двух кварталов не сократятся, а его активность восстановится до докризисных уровней уже по итогам июня.

Согласно умеренно негативному сценарию, сфера услуг Москвы может потерять почти 39% компаний. Это произойдет, если их открытие растянется до конца июля, а доходы населения в ближайшие два квартала упадут на 7–9%.

Если поэтапное открытие компаний будет длиться до конца года, а доходы населению за второй и третий кварталы сократятся на 9–11%, то авторы исследования ждут реализации крайне негативного сценария. По этому прогнозу, может закрыться до 56% компаний.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (471)


Реклама на сайте

«Арендная война»
Аренда непреодолимой силы. В договоры между торгцентрами и ритейлерами вписался пленум Верховного суда
Арендаторы и собственники: как договориться?
«Арендная война» закончилась. Что дальше?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании