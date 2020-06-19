2/3 людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные – основатель SuperJob

Основатель SuperJob Алексей Захаров считает, что снижение числа безработных начнется не раньше осени, а на полное восстановление экономической ситуации уйдет несколько лет.

«По нашим последним оценкам, безработных порядка 10 млн человек. Правительство говорит, что официально зарегистрировано где-то 2,5 млн. Свежий опрос SuperJob говорит о том, что 2/3 людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные: то есть, к 2,5 млн мы смело можем прибавлять 5, которые находятся в активном поиске. Безработица, к сожалению, будет продолжать расти, потому что не все бизнесы встают на ноги. И еще какое-то время ситуация будет нарастать. Я думаю, ситуация начнет меняться с сентября. Быстрого восстановления мы не ожидаем, его и правительство не ожидает - восстановление до уровня 2019 года займет около 5 лет», – подчеркнул Захаров.

Главный тренд режима самоизоляции – удаленная работа – позволит сократить разницу в зарплате между крупными городами и регионами.

«Понятно уже, что для высококвалифицированных сотрудников, кто работал в Москве, информация не очень хорошая: их зарплаты повышаться не будут, а во многих случаях – упадут. Для регионов, опять же, речь идет о высококвалифицированном персонале, который может и хочет работать удаленно, новость хорошая: их зарплаты «подтянутся» к московскому уровню», – прогнозирует основатель SuperJob.ru.