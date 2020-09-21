Из-за пандемии россияне незначительно сократили потребительские планы

Как и десять лет назад, практически в каждой семье есть холодильник (92%, −4 п.п.), телевизор (91%, −5 п.п.), стиральная машина (91%, +2 п.п.) — топ-3 предмета быта не меняется с 1990 года. На четвертом месте по частоте упоминания — пылесос (79%), следом за ним смартфон (74%, данная позиция предложена впервые), сообщает ВЦИОМ.

Продолжает увеличиваться доля россиян, пользующихся микроволновой печью (73%, в 2010 г. — 55%). Компьютер или ноутбук есть в семьях 73% россиян, оборудование для выхода в интернет (роутер, модем, спутниковая тарелка) в наличии у 66% семей. Мультиваркой владеет каждый второй (52%), швейная машина есть в семьях 46% россиян (с 1990 г. ее популярность сокращается). С 63% до 36% за 10 лет снизилась доля владеющих видео- или DVD-магнитофоном.

Почему, как и где покупаем?

Стремление к ведению комфортного, удобного образа жизни — главный мотив при покупке товаров длительного пользования на протяжении уже 30 лет (61-63%). Снизилась доля желающих заменить старые вещи до 33% с 45% в 2010 г., на 5 п.п. стало меньше желающих иметь дорогие, красивые вещи (2%).

Для приобретения дорогостоящих вещей большинство россиян откладывают деньги (62%, +4 п.п. с 2010 г.). Пользуются услугой кредитования 27%, что на 4 п.п. больше, чем 10 лет назад, чаще 35-44-летние (31%) и 45-59-летние (33%) соотечественники. Берут в долг только 3% россиян, −5 п.п.

Четверть россиян ездят куда-либо для покупки товаров длительного пользования, большинство же совершают их по месту жительства (73%). Чаще всего выезжают в районный или областной центр (15%) или в соседний населенный пункт своего региона (7%).

Опыт прошлого года и планы на 2020

В 2019 году самым популярным приобретением для себя или своей семьи стал мобильный телефон — его приобрел каждый третий россиянин (28%), как и в 2018 году. За шесть лет популярность данной категории товаров выросла в два раза.

Также в список популярных приобретений наших соотечественников в прошедшем году попала бытовая техника: холодильник, стиральная или посудомоечная машина, газовая или электрическая плита (17%). Потратились на ремонт в квартире или мебель 15% наших соотечественников, что на 4 п.п. ниже значения 2018 года (19%), а на поездку или турпутевку — 12% опрошенных. Также на 4 п.п. по сравнению с 2018 годом, с 12% до 8%, снизилась доля россиян, приобретавших телевизор или домашний кинотеатр в 2019 году.

До пандемии коронавируса, по данным на 24 января, каждый четвертый россиянин планировал в 2020 году сделать ремонт в квартире или приобрести мебель (25%). Каждый пятый россиянин, как и в прошлом году, планировал приобрести путевку в поездку и потратиться на путешествие (21%). К другим тратам, запланированным на этот год, относятся бытовая техника — ее планируют приобрести 12%, плата за обучение — свое или детей — 11%, а также покупка мобильного телефона, абонемента в фитнес-клуб или автомобиля — данные траты планируют по 8% россиян.

Что уже купили и что еще приобретут?

Более половины россиян совершили приобретения с начала года, чаще всего они покупали мобильный телефон — 21% (−7 п.п. с 2019 г., но 7% еще планируют совершить эту покупку), сделали ремонт в квартире или купили мебель (15%), приобрели бытовую технику (15%) или оплатили обучение себе или детям (11%). По 8% наших соотечественников купили турпутевку (−4 п.п. с прошлого года) или телевизор.

В оставшиеся несколько месяцев 2020 г. наши соотечественники планируют потратиться на ремонт в квартире и мебель (19%), оплатить образование (12%), купить бытовую технику (10%) или турпутевку (10%, −11 п.п. с начала года). Купят мобильный телефон или абонемент в фитнес-клуб по 7% россиян.