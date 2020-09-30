Средний размер ипотечных кредитов в августе превысил «докарантинный» уровень

Он составил 2,66 млн руб. За год показатель вырос на 11,8%, сообщают в НБКИ.

В августе 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн руб., превысив уровень марта текущего года на 1,9% (в марте 2020 года – 2,61 млн руб.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2020 г. данный показатель вырос на 11,8%.

Стоит напомнить, что в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита сократился сразу на 8,5% - до 2,39 млн. руб. Таким образом, за последующие 4 месяца (май-август) этот показатель не только отыграл падение, но и превысил уровень марта 2020 года.

Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке в августе 2020 года составило 712 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В августе 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в:

Москве (5,66 млн руб.),

Московской обл. (4,04 млн руб.),

Санкт-Петербурге (3,45 млн руб.),

Ямало-Ненецком АО (3,35 млн руб.),

Приморском крае (3,03 млн руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в августе продемонстрировали:

Нижегородская обл. (+18,1%),

Челябинская обл. (+13,7%),

Москва (+16,8%),

Свердловская обл. (+16,7%),

Омская обл. (+16,5%).

В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, сократился. В частности, это произошло в Воронежской (-3,2%), Волгоградской (-2,5%) и Иркутской (-0,8%) областях.

«После существенного снижения в апреле среднего чека по ипотеке, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Важно отметить, что ипотечное кредитование стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы».