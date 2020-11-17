Новости

Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99%

Банк «Открытие» продлевает действие специальных условий по «Госпрограмме 2020». Взять кредит в «Открытии» на покупку жилья в рамках программы можно по ставке 5,99%.  

Читайте также:

Банк УРАЛСИБ предлагает ставку 0,01% по ипотеке с господдержкой на льготный период до 1 года
19 ноября 2020
Вы успеете: взять льготную ипотеку в Примсоцбанке можно будет до июля 2021
19 ноября 2020

«Госпрограмма 2020» предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса – от 15%. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%. Стать заемщиком по госпрограмме может любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Банк предлагает безвизитную технологию выдачи ипотечных кредитов. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн, а оформить сделку можно на территории застройщика или в любой другой удобной локации – необходимые документы на подпись привезет сотрудник банка.

«Ипотека с господдержкой пользуется большим спросом у россиян, и мы рады предложить нашим клиентам одни из лучших условий по программе на рынке», - говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Ипотека 6,5%, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека6,5%":
Все материалы сюжета (141)


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании